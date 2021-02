Oscar Rabello, de 97 anos, recebendo a vacina de Oxford/AstraZeneca Arquivo Pessoal

Por Karen Rodrigues*

Publicado 03/02/2021 15:41 | Atualizado 03/02/2021 15:50

Rio - A vacinação para os idosos a partir dos 94 anos começou, nesta quarta-feira, com muita procura e pequenos transtornos no posto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), no Maracanã, Zona Norte do Rio. Apesar da felicidade de poderem ser vacinados, alguns idosos sofreram com a longa fila de carros no drive-thru, além do fechamento temporário dos portões, por volta do meio-dia.

Vacinação de idosos a partir dos 94 anos na Uerj tem fila de carros e portões temporariamente fechados.

Seu Oscar Rabello, de 97 anos, aguardou mais de duas horas para ser vacinado no drive-thru da Uerj. O idoso e a neta chegaram de carro na fila por volta de 9h15, mas ele só foi vacinado às 11h20.

"A fila estava muito grande, mas estava muito organizada, não estava tendo confusão. Só estava grande, porque tinha muita gente para ser vacinada. Tem vários seguranças explicando o que você tem que fazer, eles te dão a direção de tudo, só que é muita gente. Foi bem rápida a aplicação, mas pra chegar até a barraca foi demorado", disse Seu Oscar.

Apesar da demora, a emoção do Seu Oscar falou mais alto ao ser vacinado contra a covid-19.

"Eu estou muito emocionado e grato por ter a oportunidade de ser vacinado. Não senti dor. Agora vamos aguardar a segunda dose e depois a gente vê como fica. A vacina é uma grande vitória, todos devem ser vacinados para que a gente possa voltar aos bons tempos e derrotar essa pandemia", concluiu.

Dona Rosilda Linhares, de 96 anos, também foi vacinada no posto drive-thru da Uerj, mas não esperou tanto na fila quanto Seu Oscar. Ela e o neto, Bernardo Linhares, chegaram ao posto de vacinação às 8h10 e às 9h15 a idosa já tinha sido vacinada com a dose da CoronaVac.

"Chegamos 8h10 e fomos atendidos 9h15. Foi rápido, mas tinha fila. Estava cheio, porque foi divulgado que ia ser aberto às 8h, mas na verdade era só o portão da Uerj. Foi bem tranquilo, fizeram uma triagem antes e disseram quais cuidados que ela devia tomar", contou Bernardo.

Dona Rosilda está desde março cumprindo o isolamento social em casa sozinha e está mais tranquila ao receber a primeira dose da vacina contra a covid-19.

"Ela está em casa desde março, vai fazer um ano que ela está sem sair de casa. Ela mora sozinha e eu que vou no mercado para ela. Ela só sai de casa para receber o dinheiro dela no banco e mais nada. Ela ficou tranquila e mais feliz com essa vacina, mas diz que só quando receber a segunda dose vai se sentir mais tranquila", disse o neto da idosa.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o drive-thru de vacinação da Uerj teve um movimento bem maior do que o estimado, inclusive com muitos carros vindos de outros municípios e chegando antes do horário de abertura do posto, às 9h, o que causou maior tempo de espera. Na segunda e na terça-feira, o posto tinha recebido, respectivamente, 164 e 150 pessoas. Nesta quarta, só pela manhã, foram mais de 350 vacinados no local.

Por volta do meio-dia, a fim de organizar a fila de carros dentro do campus, orientar as pessoas e possibilitar a abertura de novos pontos de atendimento (passaram de três para sete), os portões foram temporariamente fechados, reabrindo cerca de uma hora depois. O estoque de vacinas no local é suficiente para atendimento das pessoas até o horário de encerramento do posto, às 15h.

De acordo com a SMS, a vacina contra o coronavírus está sendo ofertada em todas as 236 unidades de Atenção Primária da cidade, para os grupos prioritários informados no calendário de vacinação. O fluxo de atendimento nas unidades está normal, a maioria delas com tempo curto de espera para a aplicação da vacina.

Para se vacinar, o idoso deve levar um documento de identificação e a caderneta de vacinação, se tiver. A recomendação da Secretaria Municipal de Saúde é que a pessoa que não puder ir no seu dia marcado volte à unidade de saúde no sábado seguinte, até o meio-dia.

De acordo com o “Vacinômetro” da Prefeitura do Rio, até o momento, já são mais de 145 mil pessoas vacinadas na cidade. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em média, 372 mil idosos entre 95 e 75 anos deverão ser vacinados até o fim de fevereiro.

Confira o novo calendário de vacinação contra a covid-19 na cidade do Rio:

1/02 - Pessoas a partir de 99 anos

2/02 - Pessoas a partir de 98 anos

3/02 - Pessoas a partir de 94 anos

4/02 - Pessoas a partir de 92 anos

5/02 - Pessoas a partir de 90 anos

6/02 - Pessoas a partir de 90 anos

8/02 - Pessoas a partir de 89 anos

9/02 - Pessoas de 88 anos

10/02 - Pessoas de 87 anos

11/02 - Pessoas de 86 anos

12/02 - Pessoas de 85 anos

13/02 - Pessoas a partir de 85 anos

15/02 - Pessoas de 84 anos

16/02 - Pessoas de 83 anos

17/02 - Pessoas de 82 anos

18/02 - Pessoas de 81 anos

19/02 - Pessoas de 80 anos

20/02 - Pessoas a partir de 80 anos

22/02 - Pessoas de 79 anos

23/02 - Pessoas de 78 anos

24/02 - Pessoas de 77 anos

25/02 - Pessoas de 76 anos

26/02 - Pessoas de 75 anos

27/02 - Pessoas a partir de 75 anos

*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes