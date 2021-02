Prefeitura do Rio antecipou em uma semana o calendário de vacinação contra a covid-19 Carlos Magno

Por Karen Rodrigues*

Publicado 02/02/2021 11:16 | Atualizado 02/02/2021 16:47

Rio - A Prefeitura do Rio antecipou em uma semana o calendário de vacinação contra a covid-19. Com a chegada de novas remessas da vacina, será possível vacinar todos os idosos a partir de 75 anos até o fim de fevereiro. Nesta terça-feira, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu 134.580 novas doses da vacina. Com a antecipação das doses, até o fim desta semana será finalizada a vacinação dos idosos acima de 90 anos . Segundo a SMS, em média, 372 mil idosos entre 95 e 75 anos deverão ser vacinados até o fim de fevereiro.

"A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é que todos os idosos a partir de 60 anos estejam vacinados até o fim de março. A meta é ousada, mas estamos trabalhando para isso", afirma o secretário municipal de saúde, Daniel Soranz.

Publicidade

Segundo a pesquisadora em saúde do Centro de Estudos em Gestão de Serviços de Saúde do COPPEAD/UFRJ e Membro do Comitê de Combate ao Coronavírus da UFRJ, Chrystina Barros, a fila de vacinação deve acelerar para evitar o adoecimento da população idosa e diminuir a sobrecarga dos hospitais.

"A maioria das internações, hospitalizações, assim como complicações e óbitos por covid-19 acontecem em pessoas idosas, principalmente a partir de 75 anos. Então, é muito acertado que estas pessoas, exatamente alinhadas ao Plano Nacional de Imunização, sejam a prioridade, logo após ou junto como os profissionais de saúde. O grande desafio que a Prefeitura tem, que o Brasil tem, na verdade, é trabalhar a vacinação com escassez de vacinas".

Publicidade

De acordo com informações da pesquisadora, no Rio de Janeiro, a taxa de transmissão está em torno de 1,23, ou seja, a cada 100 pessoas transmitem para 123. "Essa taxa de hospitalização sobrecarrega o sistema de saúde não só para quem tem covid-19, mas também a ocupação de leitos para outras pessoas que tem outras doenças que precisam ser tratadas. Então, é muito importante que se antecipe".

Para se vacinar, o idoso deve levar um documento de identificação e a caderneta de vacinação, se tiver. A recomendação da Secretaria Municipal de Saúde é que a pessoa que não puder ir no seu dia marcado volte à unidade de saúde no sábado seguinte, até o meio-dia.

Publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde está realizando a campanha de vacinação nas 236 clínicas da família e centros municipais de saúde, além de postos drive thru. Na Uerj, o posto drive thru funciona das 9h às 15h, de segunda a sexta-feira. Aos sábados, a partir de 6 de fevereiro, haverá vacinação no sistema drive-thru nas policlínicas Lincoln de Freitas Filho (Santa Cruz) e Guilherme Manoel da Silveira (Bangu), no CMS Belizário Penna (Campo Grande), no Sambódromo, na Cidade Universitária e no campus da UFRJ, Botafogo, no Parque Madureira, no Estádio do Engenhão e no Parque Olímpico.

Segundo a Secretaria de Saúde, por a população mais velha ter mais dificuldade de locomoção, as clínicas da família estão seguindo a mesma programação usada nas vacinas contra a gripe: agentes de saúde irão até a casa dos idosos com dificuldades de locomoção, mediante cadastro prévio na unidade.

Publicidade

A recomendação é que "no caso de idosos acamados e, portanto, impossibilitados de ir a um posto de vacinação, um familiar deve se dirigir a sua unidade de Atenção Primária de referência para solicitar a vacinação em domicílio. A visita para a aplicação do imunizante será agendada pela equipe de saúde da família responsável pelo território". É possível consultar o endereço das clínicas na plataforma Onde ser atendido

Os idosos que estão com covid-19 ou fazendo alguma tratamento mais agressivo, não devem tomar a vacina neste momento, segundo a médica geriatra e psiquiatra, Roberta França.

Publicidade

"Quem estiver em vigência de covid-19, não pode tomar a vacina, tem que aguardar a autorização do médico para que efetivamente possa ser vacinado. Algumas doenças também tem contraindicação do uso da vacina. Quem estiver fazendo quimioterapia, radioterapia, tratamento com imunossupressor também não deve se vacinar. Esses pacientes que estão fazendo tratamentos mais agressivos, apenas o médico que acompanha o paciente que pode autorizar a vacinação do paciente", explicou.

Segue o novo calendário de vacinação:

Publicidade

1/02 - Pessoas a partir de 99 anos

2/02 - Pessoas a partir de 98 anos

3/02 - Pessoas a partir de 94 anos

4/02 - Pessoas a partir de 92 anos

5/02 - Pessoas a partir de 90 anos

6/02 - Pessoas a partir de 90 anos

8/02 - Pessoas a partir de 89 anos

9/02 - Pessoas de 88 anos

10/02 - Pessoas de 87 anos

11/02 - Pessoas de 86 anos

12/02 - Pessoas de 85 anos

13/02 - Pessoas a partir de 85 anos

Publicidade

15/02 - Pessoas de 84 anos

16/02 - Pessoas de 83 anos

17/02 - Pessoas de 82 anos

18/02 - Pessoas de 81 anos

19/02 - Pessoas de 80 anos

20/02 - Pessoas a partir de 80 anos

22/02 - Pessoas de 79 anos

23/02 - Pessoas de 78 anos

24/02 - Pessoas de 77 anos

25/02 - Pessoas de 76 anos

26/02 - Pessoas de 75 anos

27/02 - Pessoas a partir de 75 anos

Publicidade

Quem já foi e quem está sendo imunizado?

Até o momento, 136.404 pessoas já foram imunizadas na cidade do Rio. Os primeiros foram profissionais de saúde da linha de frente do combate ao vírus, idosos de abrigos e indígenas aldeados. Estes receberam a primeira dose da Coronavac na semana passada. Na última quarta-feira (27), a secretaria iniciou uma nova etapa, vacinando todos os trabalhadores da área da saúde que tenham 60 anos ou mais, incluindo biólogos, veterinários, educadores físicos, psicólogos e farmacêuticos. Esse grupo conta com 66 mil pessoas que devem ser imunizadas nas próximas duas semanas, junto com os idosos. Até esta terça-feira, os idosos a partir de 98 anos também estão inclusos no grupo de vacinados do município.

Publicidade

*Estagiária sob supervisão de Yuri Hernandes