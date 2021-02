Major Edson, um dos PMs condenados Divulgação

Rio - O major Edson Raimundo dos Santos, condenado a 13 anos pela morte do pedreiro Amarildo, foi reintegrado oficialmente ao quadro da Polícia Militar. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro na última sexta-feira (29).

"Reverter ao quadro de oficiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o major Edson Raimundo dos Santos", trecho da publicação.

Em 14 de julho de 2013, Amarildo de de Souza foi levado, torturado e morto por policiais da UPP Rocinha. Ele foi levado porque os policiais acreditavam que o pedreiro tinha informações sobre o tráfico da região. O major Edson Santos era o comandante da unidade e recebeu a maior pena, de 13 anos e 7 meses de prisão. Ao todo, 25 PMs foram denunciados pelo crime, dos quais 12 foram condenados e sete, expulsos. A decisão que decretou a prisão dos policiais também determinou que eles perdessem a função pública.

Amarildo: pedreiro foi visto com policiais da UPP antes de desaparecer Reprodução

No final de 2019, Edson ganhou liberdade condicional em decisão da Justiça e cumpria prisão domiciliar . A decisão foi da juíza Larissa Duarte, da Vara de Execuções Penais.

O corpo do pedreiro nunca foi encontrado.

Procurada pelo DIA, a Polícia Militar ainda não se pronunciou sobre a reintegração do major.