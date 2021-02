No momento da vacinação, somente poderá ser vacinada a pessoa que, preenchido os requisitos AFP

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 20:32

Rio - A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), criou, nesta terça-feira, um projeto que poderá multar as pessoas que furarem a fila da vacina contra a covid-19, em R$6,8 mil (seis mil e oitocentos reais). Se o responsável for autoridade pública, ficará sujeito à multa no valor de R$27 mil (vinte e sete mil reais).

O projeto será analisado pelos deputados e precisa ser aprovado em plenário para virar lei. A votação ainda não tem previsão para acontecer.



Caso o responsável seja agente público, deverá ser afastado de suas funções, podendo ao término do processo administrativo ter seu contrato rescindido, ser exonerado ou perder a função pública.

As multas não se aplicam em casos devidamente justificados nos quais a ordem de prioridade da vacinação não foi observada para evitar o desperdício de doses da vacina. Os valores decorrentes das multas deverão ser recolhidos ao Fundo Estadual de Saúde.

De acordo com a Alerj, os gestores de saúde envolvidos diretamente nas campanhas de vacinação realizadas no estado, deverão observar estritamente as regras estabelecidas pelo plano nacional e/ou estadual de operacionalização da vacinação contra o coronavírus, sobretudo a ordem de vacinação dos grupos prioritários, de acordo com a fase cronológica da vacinação e com o número de doses disponíveis da vacina.

Além disso, cada dose aplicada da vacina deverá ser registrada de modo nominal/individualizado no Sistema

de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI).

