Deputada federal Flordelis divulga culto para celebrar aniversário

Publicado 03/02/2021 06:54 | Atualizado 03/02/2021 06:56

Rio - A pastora e deputada federal Flordelis divulgou em suas redes sociais um evento para comemorar seu aniversário no domingo, dia 7 de fevereiro. A pastora completa 60 anos no dia 5 de fevereiro.

" Dia 05 de fevereiro é o meu aniversário. Mas, no dia 07, a partir das 09h, minhas intercessoras vão realizar um culto de gratidão a Deus pela minha vida. Confesso que não tenho motivos para fazer uma festa, mas tenho muitos motivos para prestar um culto ao Senhor. Até aqui Ele tem me sustentando. E quero contar com sua presença!", escreveu Flordelis em sua conta no Instagram com a imagem de divulgação do evento.

Denominado "Haverá Santa Ceia", o evento está marcado para as 9h no Ministério Cidade do Fogo, no Mutondo, São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

A deputada Flordelis é acusada pelo Ministério Púplico de ser a autora do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em 2019, na casa do casal em Niterói.