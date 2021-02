Por O Dia

Publicado 03/02/2021 10:16 | Atualizado 03/02/2021 10:38

Rio - Os bombeiros seguem realizando, na manhã desta quarta-feira (03/02), o trabalho de rescaldo do galpão que pegou fogo durante a noite desta terça , no bairro de Bonsucesso, na rua Frei Jabotão, Zona Norte do Rio. O espaço servia para armazenar medicamentos de uma rede de farmácias, e ainda não se sabe o que teria provocado o incêndio. Não houve vítimas.Segundo assessoria do Corpo de Bombeiros, não há risco de transmissão dos focos para os imóveis próximos à região e não há previsão de término para as atividades de rescaldo.O incêndio começou por volta das 20h, e equipes dos quartéis de Ramos, Fundão, São Cristóvão, Vila Isabel, Tijuca, Anchieta, Ilha do Governador, Campinho, Catete e Méier foram acionadas para controlar as chamas.Durante a noite deste terça-feira, a Rua Frei Jabotão e os acessos às pistas laterais da Avenida Brasil e Barra da Tijuca foram interditadas pelo Centro de Operações da Prefeitura (COR). O trânsito pelo local já voltou a normalidade.