Publicado 03/02/2021 16:40 | Atualizado 03/02/2021 16:41

Rio - Um jovem, identificado como Victor da Silva de Souza, de 19 anos, foi morto a pauladas e golpes de faca, na madrugada desta terça-feira, no bairro do Cajueiro, em Cabo Frio, Região dos Lagos do Rio. De acordo com a Polícia Civil, o rapaz se envolveu em uma briga e foi gravemente ferido.



Ele não resistiu e morreu no local da discussão. O corpo de Victor foi levado para o IML de Macaé e a ocorrência registrada na 126ª DP (Cabo Frio).

Imagens de câmeras de segurança das proximidades serão utilizadas pela polícia para que os suspeitos do crime sejam identificados e localizados.