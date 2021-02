Ex-deputado Edino Fonseca morre vítima da Covid-19 Rafael Wallace / Alerj

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 18:20 | Atualizado 03/02/2021 18:22

Rio - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) lamenta a morte do ex-deputado estadual Edino Fonseca, nesta quarta-feira (03/02), vítima da Covid-19. Edino, que tinha 75 anos, foi deputado estadual por três mandatos consecutivos.

Pastor da Assembleia de Deus, Edino também foi o autor de leis como a 5.273/08, que obriga que empresas de TV por assinatura disponibilizem um canal telefônico gratuito para o contato com seus clientes.

O presidente da Casa, André Ceciliano (PT), solicitou um minuto de silêncio, durante a sessão desta quarta, para homenagear o ex-parlamentar.