Ação foi registrada na 73ªDP (Neves) Reprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 16:05 | Atualizado 04/02/2021 16:10

Rio - Um assaltante, de 34 anos, que não teve o nome divulgado, foi espancado por populares na noite desta quarta-feira (3) no bairro Porto Novo, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. De acordo com as primeiras informações, ele teria tentado roubar passageiros de um ônibus da empresa Rio Ita com uma arma, quando foi surpreendido e agredido a socos

A Polícia Militar informou que equipes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionadas para irem até o local e chegando lá, encontraram o criminoso no chão. Ele possuía ferimentos pelo corpo e foi encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, para passar por exames. Logo após, foi preso e levado para a 73ª DP (Neves), onde responderá pelo crime de tentativa de roubo.