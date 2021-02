Suspeito foi preso na Av. Presidente Vargas, altura da Cidade Nova. Divulgação/GM-Rio

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 17:51

Rio - Guardas municipais da 1ª Inspetoria (Centro) prenderam, nesta quinta-feira (04), um homem flagrado furtando cabos de um poste na Avenida Presidente Vargas, pista sentido Zona Norte, altura da estação do Metrô Cidade Nova. O nome do preso não foi divulgado.

fotogaleria

Publicidade

Os agentes patrulhavam em frente à Central do Brasil, por volta das 8h15min, quando foram acionados por funcionários da Light. Eles realizavam manutenção na rede elétrica e presenciaram dois homens furtando cabos.



Os guardas municipais foram ao local checar a denúncia e, ao notarem a chegada dos agentes, os suspeitos atravessaram a Avenida Presidente Vargas correndo. Um deles foi atropelado e o outro conseguiu fugir.



O homem de 32 anos sofreu ferimentos leves e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros no local. Depois, foi levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, onde foi atendido e liberado. Em seguida, os guardas o conduziram até a 6ª DP (Cidade Nova), onde o caso foi registrado como furto.