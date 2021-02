Por Leonardo Rocha

'Um país se faz com homens e livros". A frase é do escritor Monteiro Lobato, mas exemplifica bem o desejo da transformação social através da leitura, da Associação Arte Salva Vidas, em parceria com a Favelivro e o ator Helio de La Peña. Amanhã será inaugurada a primeira biblioteca popular do Complexo do Caju, que carrega o nome do humorista, que tem no currículo diversas ações sociais.

"Fiquei honrado de ter meu nome nesse projeto, que casa com minha ideia de que a educação e a leitura são alavancas para uma transformação social. Teremos um acervo de livros, mas a gente quer que o espaço se torne um ambiente de encontro, onde passamos levar escritores para conversar", disse o ex-Casseta e Planeta.

A Biblioteca Helio de La Peña será inaugurada com a presença do ator. Além de um local para estimular o conhecimento, o galpão se tornou uma oportunidade de estimular sonhos. "Com uma formação sólida você ganha chances de ascender socialmente. Estamos aumentando oportunidades", diz ele, que é nascido e criado na Vila da Penha e participa de ações junto à Cufa, Mães da Favela e o Voz das Comunidades.

Curadora do projeto, Verônica Marcílio comemora a concretização da biblioteca, que conta com doações de Ingrid Guimarães, Lázaro Ramos e Gloria Perez.

"É importante a gente democratizar o livro, ele não pode ser um objeto de luxo. Queremos que a população do Caju venha frequentar esse espaço bonito, arejado. O livro tem o poder de chamar a criança para o sonho", disse Verônica, que conta com o apoio da designer Paula Tanga, presidente da ONG Afrotribo, de São Gonçalo. "A intenção foi redecorar o local, dar cor e vida", completou.





'Resgate da cidadania e da integração social'

Presidente da Associação Arte Salva Vidas, Aldari Luíza Marques conta que o galpão oferece diversas atividades esportivas, mas faltava um espacinho para os moradores, jovens ou adultos, exercitarem o conhecimento. "Um dos maiores objetivos é tirar o vício do celular e levar cultura. Já trabalhamos com 350 crianças que fazem parte da associação e pretendemos, agora, proporcionar o acesso à informação. Promover o resgate da cidadania, da autoestima, integração social e um olhar mais crítico para uma sociedade consciente. As crianças estão super entusiasmadas", afirma ela.

A ativista Laura Campos Braz, fundadora do Projeto Cria, no Caju, reforça a importância da escolha de Helio para batizar o espaço. "Ele é um ator preto e uma importante referência para atrair a comunidade. É bom conhecer os autores, os autores pretos. A leitura é o alimento do conhecimento", diz.

