Carlos Alberto Chaves na coletiva desta sexta-feira Divulgação/SES

Por Bernardo Costa

Publicado 05/02/2021 15:49 | Atualizado 05/02/2021 17:31

Rio - O secretário de Estado de Saúde, Carlos Alberto Chaves, chamou atenção para infrações durante a campanha de vacinação contra a covid-19 que estão sendo identificadas no estado: a imunização de pessoas em uma cidade com doses de outro município, o não respeito à obrigatoriedade da aplicação de duas doses da vacina Sinovac/Butantan, falta de planejamento na utilização de todas as doses contidas em mesmo frasco e o desrespeito aos grupos prioritários.

O alerta foi feito em entrevista coletiva, na tarde desta sexta-feira, na Secretaria de Estado de Saúde (SES), no Centro do Rio.

Publicidade

"A secretaria não tem poder de polícia. O que podemos fazer é fiscalizar e denunciar aos órgãos de controle, como o Ministério Público e Defensoria Pública, do estado e da esfera federal. Esses órgãos precisam agir o mais rapidamente possível, para que o desrespeito às regras não se torne comum. Todos esses casos que estão acontecendo são muito graves, e podem prejudicar a população", disse Chaves.

O secretário citou como exemplos o caso dos profissionais de saúde de Niterói indo para São Gonçalo para receber a vacina no município vizinho e a vacinação em Duque de Caxias de profissionais da Educação acima de 60 anos, que não constam na primeira fase dos grupos prioritários estabelecidos pelo Ministério da Saúde e ratificados pelo governo do estado.

Publicidade

Ele destacou que os municípios têm autonomia no planejamento da campanha de vacinação, mas devem respeitar os grupos prioritários da etapa inicial: idosos residentes em instituições de longa permanência, pessoas com deficiência vivendo em instituições, profissionais de saúde e indígenas em terras indígenas.

Cláudia Mello, Carlos Alberto Chaves, Mário Sérgio Ribeiro e o médico da SES Alexandre Chieppe Divulgação/SES

Publicidade

O superintendente de vigilância epidemiológica, Mário Sérgio Ribeiro, também presente na coletiva, destacou que, caso algum município tenha imunizado toda a população da primeira fase dos grupos prioritários, pode avançar para outros grupos prioritários, como a população idosa em geral e profissionais da Educação. "Mas só se a primeira fase tiver sido cumprida. Isso é regra", disse.

Mário Sérgio Ribeiro também destacou a necessidade de melhor planejamento na aplicação das doses nos postos de vacinação, para evitar desperdício.

Publicidade

"Cada frasco contém várias doses. Se o posto vai fechar às 17h, por exemplo, não se pode abrir um frasco às 16h sem que haja pessoas dos grupos prioritários na unidade em número suficiente para serem vacinadas", declarou, acrescendo uma recomendação:

"É indicado que os postos façam um levantamento de pessoas que moram próximas à unidade e que fazem parte dos grupos prioritários, para que, caso sobrem doses no fim do dia, essas pessoas sejam contactadas para irem ao posto ser vacinadas. Podem ser pessoas de outras fases, como os professores, mas devem estar incluídas em algum grupo prioritário. Não se pode sair vacinando pessoas a esmo", disse Mário Sérgio Ribeiro.



TRANSFERÊNCIAS DE MANAUS PARA O RIO



Publicidade

O secretário Carlos Alberto Chaves também afirmou que o governo do estado não foi informado sobre a transferência de 17 pacientes de covid-19 de Manaus para o Hospital Federal do Andaraí, na madrugada do último dia 3. Segundo ele, nem mesmo o diretor técnico da unidade havia sido comunicado pelo Ministério da Saúde:



"Quando tomamos conhecimento, encaminhamos uma equipe à unidade para verificar as condições de internação dessas pessoas na tentativa de minimizarmos riscos tanto para os pacientes quanto para os profissionais que lá trabalham. As transferências foram feitas sem planejamento adequado".



Publicidade

Subsecretária de vigilância em saúde, Claudia Mello informou que amostras desses pacientes foram coletadas e enviadas para sequenciamento genético na Fiocruz e na UFRJ, para a detecção se esses pacientes estão infectados com uma nova cepa do coronavírus ainda não identificada no Rio.



"Caso se confirme uma nova cepa, vamos desenvolver estratégias de restrição e monitoramento mais cuidadosas desses pacientes", disse Cláudia.



Publicidade

O DIA procurou o Ministério da Saúde e as prefeituras de Niterói, São Gonçalo e Duque de Caxias para comentarem as declarações do secretário de Saúde, e aguarda posicionamento dos órgãos.

Postos de vacinação drive-thru:

Publicidade

A Prefeitura do Rio anunciou, na última sexta-feira (29), 10 pontos de drive-thru para a vacinação de idosos em geral.



ZONA OSTE

Publicidade

Bangu: Centro Municipal de Saúde Guilherme da Silveira Filho - Av. Ribeiro Dantas 571;

Barra da Tijuca: Parque Olímpico do Rio - Av. Embaixador Abelardo Bueno 3.401;

Publicidade

Campo Grande: Centro Municipal de Saúde Belizário Penna - R. Franklin 29;

Santa Cruz: Policlínica Lincoln de Freitas Filho - R. Álvaro Alberto 601.

Publicidade

ZONA NORTE

Engenho de Dentro: Estádio Olímpico Nilton Santos (Engenhão) - R. José dos Reis 425;

Publicidade

Ilha do Fundão: Cidade Universitária da UFRJ (local exato a definir);

Madureira: Parque Madureira - R. Soares Caldeira 115;

Publicidade

Maracanã: Uerj - entrada pelo Portão 4, na R. Radialista Waldir Amaral.

CENTRO



Publicidade

Sambódromo: Av. Marquês de Sapucaí (setor ainda será informado).

ZONA SUL

Publicidade

Praia Vermelha: UFRJ - Av. Pasteur 250 (portão ainda será informado).