Rua Paulo VI, esquina com a Rua Paissandu, no Flamengo, Zona Sul do Rio Reprodução / Google Street View

Por O Dia

Publicado 06/02/2021 08:53

Rio - Um jovem de 17 anos foi baleado, na noite de sexta-feira, na Rua Paulo VI, esquina com a Rua Paissandu, no Flamengo, Zona Sul do Rio. Os bombeiros do quartel do Catete foram acionados às 21h20 para socorrer a vítima.

O adolescente, que não foi identificado, foi encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

Publicidade

A Polícia Militar e a Civil foram procuradas pelo DIA, mas ainda não houve retorno.