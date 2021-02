Eduardo Paes se reúne com secretariado para avaliar gestão e promover novas metas para a cidade Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 06/02/2021 13:30 | Atualizado 06/02/2021 15:08

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, se reuniu, na manhã deste sábado, com todo o seu secretariado. Após a reunião, Paes conversou com jornalistas e contou que a reunião foi para falar sobre o balanço da gestão durante esses últimos 30 dias de governo e o planejamento de novas metas para a cidade.

"Os desafios da cidade são grandes, teve um foco no trabalho feito pela Secretaria Municipal de Saúde no combate a pandemia, os desafios que a gente já vem enfrentando há alguns anos. A gente tinha um planejamento muito claro para os primeiros 100 dias de governo, houve uma cobrança de como está esse trabalho. Houve uma apresentação do planejamento estratégico, que é algo que nós fizemos nas minhas administrações anteriores. Definir nos próximos meses com metas aonde a gente quer chegar, como a gente vai avançar, abrir isso para a população para que possa ser cobrado. Foi um apanhado de todas as questões", falou Paes.

Questionado sobre essas novas metas, o prefeito afirmou que muitas ainda são as propostas de campanha. "No correr do planejamento estratégico, a gente vai além daquilo que se comprometeu na campanha. É um processo de discussão com a sociedade, o planejamento estratégico não é só uma discussão interna da prefeitura. Então a partir da próxima semana, especialmente no mês de março, a gente começa também um trabalho de escuta, de debate, com a sociedade para se definir claramente essas metas".

Durante a reunião, Paes afirmou que tem "visões de futuro" para a cidade. "No campo social, aspiramos ser reconhecidos em nível nacional como a capital que reúne, simultaneamente, a melhor qualidade de vida, um sistema de saúde básico eficiente e que promove hábitos e costumes mais saudáveis para uma população integrada em educação e cultura. Para isso seremos a capital com a melhor educação pública do país, a capital com o sistema básico de saúde que apresenta a melhor qualidade do país tanto na eficiência quanto no atendimento, referência nacional em redução do déficit habitacional em grandes cidades, uma capital sem pobreza extrema e sem desigualdades extremas", falou.

O prefeito também falou sobre a paralisação do BRT , na segunda-feira. "Não tenho a menor dúvida que o que aconteceu na segunda-feira foi uma ação coordenada, para não chamar de lockout. Nós estabelecemos um prazo de 90 dias para tomar decisões mais definitivas em relação ao modelo. Infelizmente não vamos ter soluções muito imediatas, o que a gente quer é melhorar o serviço agora, mas pensar a médio e longo prazo em soluções definitivas para que o serviço que já funcionou bem, volte a funcionar bem".

Ao final, Paes falou sobre estar usando uma máscara da escola de samba Portela. "No final de semana dá para usar. Eu estava com a do Vasco, mas ela caiu", brincou.

Rodrigo Maia

O prefeito também falou sobre a relação com o deputado federal, Rodrigo Maia, do DEM. "O deputado Rodrigo Maia é uma excepcional liderança. Ele fez um trabalho fantástico em três mandados à frente da Câmera dos Deputados. Enfim, a gente está discutindo, ele tem visões a partir do que se passou em Brasília, principalmente na relação interna do Democratas. E nós como companheiros políticos vamos discutir sempre, eu falo bastante com ele e a gente vai tomar as decisões em conjunto".

Sobre uma possível saída de Maia do partido, Paes disse que não está preocupado com isso e sim em "cuidar da cidade". "A última coisa que está me preocupando nesse momento é o que está acontecendo em Brasília ou questão partidária. Eu passei a semana inteira dedicado a BRT, vacina, aos problemas do cotidiano. Ao retorno às aulas, essa foi a minha preocupação dessa semana. Então o que eu sei é que eu li na imprensa", afirmou.