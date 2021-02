Isolamento e cancelamento do Carnaval diminuem clientela da Saara - muitas lojas não compraram material para a data e vendem estoque Daniel Castello Branco/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 06:00

Rio - A preparação para o Carnaval sempre faz agitar as lojas da Saara, shopping a céu aberto do Centro do Rio. Costumeiramente, as diversas lojas de artigos de festa e de decoração ganham, lá pelo mês de janeiro, uma correria de entrega de produtos, de funcionários andando de um lado para o outro colocando tudo nas gôndolas, além, claro, dos fregueses. Mas o primeiro Carnaval da pandemia fez com que muitas lojas da Saara nem sequer comprassem produtos para atender à clientela, que reduziu bastante. Várias apenas trabalham com as sobras de estoque.



O DIA esteve na Saara na última quarta-feira e conferiu de perto a redução no número de clientes e de pessoas circulando nas ruas. Ainda que haja a possibilidade de fazer bailes em casa, com a família, mantendo o isolamento (em plena pandemia da covid-19), as compras reduziram bastante.



Publicidade

"Esse ano tá muito fraco. A gente estava com esperança de que os blocos acontecessem pelo menos em família, uma coisa mais reservada, mas continuou assim. No Halloween achamos que não ia ter nada, mas pelo menos vendemos alguma coisa", conta Elizabeth Machado, gerente da loja Super Festas, explicando que só estão trabalhando com estoque e não compraram nada para repor.



"Teve muita festinha reservada de Halloween e achamos que no Carnaval seria a mesma coisa, mas tá muito fraco. E olha que nossa expectativa era que o Carnaval rendesse o mesmo", ela continua. Maria Aparecida, funcionária de loja da Saara, conta que geralmente o trabalho é realizado com três pessoas durante o período, para poder dar conta do volume de vendas. "Neste ano, estamos só eu e outra funcionária, mas ela só fica de extra. Tudo que nós temos aqui é do ano passado, nada foi comprado", diz.



Publicidade

Cliente da Super Festas, Tamara dos Santos estava lá comprando enfeites e serpentinas para colocar na parede de casa. Ela vai fazer uma festinha com o filho e o marido. "Meu filho tinha três meses no ano passado e não curtiu nada do Carnaval. Em 2021, seria o primeiro Carnaval dele. Como eu e meu marido somos apaixonados, não quisemos deixar a data passar em branco. Vai ter um bailinho de Carnaval só com nós três", conta.



Tamara acha certíssimo que a festa do Carnaval seja cancelada e os blocos de rua sejam proibidos, como fez Eduardo Paes. "Tem que proteger a galera e ficar em casa o máximo possível. A gente sempre vai a todos os blocos. Mas a melhor coisa é ficar em casa", diz.