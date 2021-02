Criminosos explodem banco em Mangaratiba Divulgação

Por Thuany Dossares

Publicado 07/02/2021 09:44 | Atualizado 07/02/2021 11:39

Rio - Criminosos fortemente armados tentaram assaltar uma agência do Banco do Brasil, na madrugada deste domingo, em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio. Os bandidos fugiram pelo mar a bordo de duas lanchas. Policiais militares fazem buscas pelos criminosos.

De acordo com a apuração da Polícia Civil, cerca de 10 criminosos chegaram na agência por volta das 3h55. Eles usaram explosivos para arrombar a unidade, que ficou destruída. Com a explosão, o alarme do banco tocou e a polícia foi acionada. Houve perseguição e troca de tiros pelas ruas de Mangaratiba.



Nas redes sociais, moradores da região comentaram ter ficado assustados. "Muito tiro em Mangaratiba, que Deus nos proteja", publicou um homem. "Muitas explosões e tiros de fuzil", postou outra mulher.



A Polícia Militar informou que agentes do 33º BPM (Angra dos Reis) foram acionados para verificar ocorrência de arrombamento a caixa eletrônico na Rua Rubião Junior, em Mangaratiba. Segundo a corporação, ao se aproximar, os PMs foram atacados a tiros e houve confronto. Os suspeitos fugiram pelo mar, a bordo de duas lanchas, e abandonaram um carro, que foi apreendido. Um artefato explosivo também achado pelos policiais.

Inicialmente, a Polícia Militar havia informado que um suspeito foi morto após ser baleado em confronto. Mas, a informação foi revista. Não há confirmação de mortos ou feridos, segundo a PM.

O caso foi registrado na 165ª DP (Angra dos Reis). A distrital instaurou um inquérito para apurar crime de furto em instituição bancária. No entanto, ainda não se sabe se os criminosos conseguiram levar alguma quantia em dinheiro.



"A perícia foi realizada no local e os agentes vão analisar imagens de câmeras de segurança instaladas na agência e na região onde ocorreu o fato para identificar a autoria do crime", informou a Polícia Civil através de nota.

A reportagem procurou a assessoria de imprensa do Banco do Brasil para confirmar se os criminosos conseguiram roubar alguma quantia da agência, mas ainda não teve resposta.