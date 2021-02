Prefeitura fecha parceira com empresa para doação de 10 mil testes de covid-19 Divulgação / Prefeitura do Rio / Edu Kapps

Por O Dia

Publicado 07/02/2021 11:41

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), fechou uma parceria com a empresa siderúrgica Ternium para a doação de 10 mil testes da covid-19. Segundo a pasta, o primeiro lote, com 5 mil unidades, chegou nos últimos dias nas unidades básicas de saúde de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Já o segundo lote, será entregue no final do mês.



A SMS ressaltou que os testes, adquiridos do laboratório norte-americano Abbott, seguem os padrões da Organização Mundial de Saúde (OMS), e os resultados são obtidos em até 20 minutos.



O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, enfatizou que testar a população é estratégico para reduzir a disseminação da covid-19 no município. Segundo a pasta, mais de 68.500 testes para covid-19 já foram realizados na cidade neste ano.



"Esses 10 mil testes que estão sendo recebidos pela Secretaria Municipal de Saúde vão ser muito importantes para diminuir a contaminação por covid-19 na região de Santa Cruz. A partir da testagem, as equipes de saúde podem atender o paciente e rastrear todas as pessoas que tiveram contato com ele, e assim bloquear a disseminação do vírus. Outro ponto estratégico é a vacinação. As pessoas não devem deixar de se vacinar. Além da imunização, a vacina também vai ajudar a reduzir casos graves e óbitos", explicou o secretário.

Publicidade

Na cerimônia realizada na sexta-feira (5) para lançar a parceria, o vice-presidente da Ternium Brasil, Pedro Teixeira, destacou que os testes serão um importante aliado no mapeamento da pandemia do novo coronavírus no bairro de Santa Cruz, onde a siderúrgica se localiza.



"Com a doação desses testes contra a covid-19, a Prefeitura do Rio poderá identificar, com mais rapidez, as pessoas que estão infectadas, isolá-las o quanto antes e, assim, diminuir a taxa de transmissão do vírus. A Ternium entende que indústria e comunidade crescem juntas, e, com essa doação, fortalecemos o sistema de saúde de Santa Cruz", ressaltou Pedro Teixeira.



A gerente de relações com a comunidade da empresa, Fernanda Candeias, também falou sobre o compromisso com a população de Santa Cruz e as doações da empresa, que ajudaram a montar 25 leitos de UTI no Hospital Ronaldo Gazolla, além de equipar o Hospital Pedro II. As unidades básicas de saúde de Santa Cruz e região também receberam mais de 30 mil itens de proteção de individual, como máscaras, luvas, face shields e álcool em gel.



"Essa é mais uma ação forte da Ternium para ajudar Santa Cruz no combate ao coronavírus. Já doamos mais de R$ 5 milhões, desde o início da pandemia, em equipamentos, ventiladores, monitores e bombas para os hospitais Ronaldo Gazolla e Pedro II", afirmou.