Rio - Um carro blindado bateu e derrubou um poste no bairro Bancários, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio, após fuga durante confronto com a PM na madrugada desta terça (9). Em nota, a PM disse que policiais foram atacados com tiros e houve confronto ao tentar realizar uma abordagem de dois veículos. Um deles fugiu.

Duas vítimas que estavam no automóvel sofreram escoriações devido à colisão do veículo e foram localizadas pela polícia. Eles foram socorridos e levados ao Hospital Municipal Evandro Freire.

Durante a ação, um fuzil, duas réplicas de fuzil, duas réplicas de pistola e um rádio transmissor foram apreendidos. A ocorrência foi apresentada na 21° DP de Higienópolis para apuração dos fatos.

De acordo com o Centro de Operações do Rio, será realizada a reposição do poste no local. O órgão também acionou a Guarda Municipal e a Light, que já estão realizando as atividades na região. O trânsito está lento na área do acidente, mas sem prejuízo para o bairro de Bancários por ser uma via de baixo impacto.

Em nota, a Light informou que uma equipe está no local para realizar a substituição do poste e reparo na rede elétrica. No momento, não há cliente sem energia, mas existe a possibilidade de ser feito o desligamento de um trecho na localidade para que os trabalhos sejam feitos de forma segura.