Com ele foram apreendidos 112 papelotes de cocaína, cinco "buchas" de maconha, R$ 20 em espécie, um rádio transmissor, além de munições. Foto: Divulgação/PM

Por Bertha Muniz

Publicado 27/01/2021 18:46

MACAÉ - Um homem foi preso durante uma troca de tiros com a Polícia Militar (PM), na tarde desta quarta-feira (27), na comunidade Nova Holanda, em Macaé, no Norte Fluminense. A ação foi deflagrada durante um patrulhamento de rotina. Segundo a PM, militares incursionavam uma localidade conhecida como “Carandiru”, quando se depararam com vários homens armados, que efetuaram disparos contra as guarnições.

Publicidade

Houve confronto e após o cessar fogo, as equipes avançaram e conseguiram deter um suspeito. Com ele foram apreendidos 112 papelotes de cocaína, cinco “buchas” de maconha e um rádio transmissor. No local ainda foram recolhidos: 11 estojos deflagrados de munições calibre 9mm, 12 estojos calibre 40 e 20 estojos calibre 45. O envolvido foi levado para a 123ª Delegacia Policial (123ª DP), onde ficou preso, aguardando transferência para o sistema penitenciário. O material apreendido foi apresentado à Polícia Civil. Não houve feridos no confronto.