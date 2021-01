Ação da PM em Japeri deixa um morto e três baleados Reprodução TV Globo

Rio - Uma ação da Polícia Militar em Japeri, na Baixada Fluminense, deixou ao menos três baleados e um morto, na madrugada desta sexta-feira (22), na comunidade Lagoa do Sapo. Houve apreensão de armas e drogas.

Testemunhas contaram à polícia que dois baleados não tinham qualquer tipo de envolvimento com o tráfico de drogas daquela localidade. Familiares disseram que os dois adolescentes, de 15 e 17 anos, ficaram no meio do fogo cruzado. O mais novo levou um tiro de raspão e já está em casa. Já o mais velho, está internado no Hospital Geral da Posse, em Nova Iguaçu. O estado dele é considerado grave.

A PM informou que um dos mortos foi identificado como Ronaldo Roldão, de 29 anos. A polícia não entrou em detalhes se eles estava envolvido no confronto. Já o quarto baleado não teve a identidade confirmada.

Moradores da comunidade relataram nas redes sociais que familiares do morto entraram em desespero ao ver o corpo no chão. "O pai dele ouviu um policial falando que atirou na direção dele e ele foi capotando", relatou uma moradora.

Em nota, a assessoria da Polícia Militar disse que "equipes do 24° BPM (Queimados) realizavam policiamento pela Estrada Miguel Pereira, em Nova Belém, Japeri, quando criminosos armados atiraram contra os policiais, gerando confronto. Dois suspeitos foram atingidos e socorridos à Policlínica de Japeri. Com eles foram apreendidos um rádio comunicador, uma pistola, 300 pinos de cocaína, 209 trouxinhas de maconha e 80 pedras de crack. Ainda após a ação, os policiais foram solicitados por familiares de outros dois adolescentes feridos e também prestaram socorro".

A ocorrência foi registrada na 63ª DP.