Familiares levaram cartazes para protestar durante o velório e a manifestação. Na foto, Cristiane Gomes, mãe da Ana Clara Luciano Belford/Agência O Dia

Por Carolina Freitas

Publicado 03/02/2021 16:11 | Atualizado 03/02/2021 17:32

Rio - Após enterro marcado por muita comoção , familiares e amigos de Ana Clara Gomes, de 5 anos, realizaram um protesto no Largo da Batalha, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. A menina foi morta a tiros na porta de sua casa enquanto brincava com o irmão na comunidade Monan Pequeno, também em Niterói.

Dezenas de motoqueiros estiveram na manifestação com o objetivo de fazer barulho e pedir justiça. Alguns amigos e familiares seguravam bolas brancas simbolizando a paz.

fotogaleria

Em certo momento, os manifestantes foram para a frente do 12ºBPM (Largo da Batalha), onde tinham cinco militares apenas observando de braços cruzados. A todo momento os familiares gritavam o nome de Ana Clara e chamava a Polícia Militar de assassina.

Maria dos Prazeres, a bisavó da menina, pediu respeito as pessoas que moram na favela. "Nós moradores de comunidades sofremos muito. Quando a polícia entra, ela não respeita. Eles acham que todo mundo é envolvido com o tráfico. Nós moramos na favela porque não temos escolha. Minha bisneta morreu nos braços da mãe dela. Quem fez isso tem que ser punido. Nós temos que ser respeitados. Cadê a justiça dos homens?".

O sepultamento, que estava lotado, aconteceu por volta das 14h no Cemitério São Francisco Xavier, em Charitas. Dois ônibus fretados pelos familiares da vítima chegaram ao local com faixas com dizeres como: "Estamos de luto. Justiça por Ana Clara" e "Quando uma mãe chora, todas choramos".

O crime

A menina Ana Clara Gomes Machado, de 5 anos, foi morta na porta de sua casa enquanto brincava com o irmão, de 2, na comunidade do Monan Pequeno, em Pendotiba, no município de Niterói, Região Metropolitana do Rio.

Segundo nota da Polícia Militar, uma equipe do 12º BPM (Niterói) estava em patrulhamento na Estrada do Monan Pequeno, quando viu cinco criminosos praticando roubos na região. Os PMs foram recebidos a tiros e houve confronto. Quando a ação encerrou, a equipe viu Ana Clara baleada no ombro esquerdo.

A menina chegou a ser encaminhada para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, mas já chegou à unidade de saúde sem vida.