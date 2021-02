Por Carolina Freitas

Publicado 03/02/2021 15:53 | Atualizado 03/02/2021 20:06

Rio - Marcada por aplausos e muita comoção, familiares e amigos se despediram da pequena Ana Clara Gomes, de 5 anos, que morreu na tarde desta terça-feira (2) na porta de casa na comunidade Monan Pequeno, em Niterói, Região Metropolitana O sepultamento, que estava lotado, aconteceu por volta das 14h no Cemitério São Francisco Xavier, em Charitas. Dois ônibus fretados pelos parentes da vítima chegaram ao local com faixas com dizeres como: “Estamos de luto. Justiça por Ana Clara” e “Quando uma mãe chora, todas choramos”.