Por O Dia

Publicado 09/02/2021 18:07 | Atualizado 10/02/2021 10:14

Rio - Um protesto que ocorreu nesta noite na Cidade de Deus, Zona Oeste da cidade, interditou vias da região, como a Estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Moraes e a Rua Edgard Werneck. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) estiveram no local mais cedo para reprimir o crime organizado e checar denúncias sobre o paradeiro de armas e entorpecentes na comunidade.

Na ação, foram apreendidos um fuzil, radiostransmissores e grande quantidade de entorpecentes a ser contabilizada. Além disso, quatro homens foram presos.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, era possível ver barricadas com pneus queimados e fumaça. Também houve relatos de que comércios locais foram fechados.

Segundo o Centro de Operações da Prefeitura (COR), por volta das 16h houve bloqueio da Estrada Arroio Pavuna, na altura da Ponte Pedro Pereira Pinto, também na Zona Oeste. Já às 18h10 as vias foram completamente liberadas.



O DIA questionou a PM se o protesto está ligado às prisões e apreensões de mais cedo mas até a publicação desta matéria, não houve retorno.