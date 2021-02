INCA convoca doadores para garantir estoque de sangue durante o feriado de Carnaval Divulgação

Publicado 11/02/2021 14:27

Rio - O Instituto Nacional de Câncer (Inca) alerta que há uma baixa nos estoques de sangue devido ao período pandemia mundial de covid-19 e mostra preocupação por conta do feriado de Carnaval. Visto que os tratamentos oncológicos não podem parar e muitos pacientes dependem da doação de sangue, o Inca pede que a população se mobilize e faça a sua doação.



Devido ao feriado de carnaval na terça-feira (16), o setor de coleta de sangue vai manter o funcionamento no sábado (13) e faz apelo para que população já comece a ir doar nesta quinta-feira (11).

O Inca ressalta ainda que doar sangue é seguro. Pessoas que já tiveram covid-19 e apresentaram sintomas leves também podem fazer a doação, basta aguardar pelo menos 30 dias depois de cessarem todos os sintomas. Pessoas que apresentaram sintomas mais graves e que querem doar, precisam entrar em contato com o banco de sangue antecipadamente para uma avaliação.

Quem pode doar

Podem doar pessoas que têm entre 16 e 69 anos, pesarem mais de 50 quilos e estiverem em boas condições de saúde. Não é necessário estar em jejum, mas é importante evitar alimentos gordurosos três horas antes da doação. Pessoas com febre, gripe ou resfriado não podem doar temporariamente, assim como as grávidas e as mulheres no pós-parto. É necessário apresentar documento com foto e os menores de 18 anos só podem doar com consentimento formal dos responsáveis.

O Instituto conta com a mobilização da população para refazer seus estoques. O Banco de Sangue do INCA está localizado na Praça Cruz Vermelha, 23, 2º andar, Centro do Rio de Janeiro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 14h30 e aos sábados das 8h às 12h. Mais informações pelos telefones: (21) 3207-1021 e (21) 3207-1580.