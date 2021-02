Polícia Civil pede informações sobre desaparecimento de turista boliviana Foto: Divulgação / Polícia Civil

Publicado 11/02/2021 17:25

Galeria de Fotos Big, o cachorro assistente de Yovanka Foto: Arquivo pessoal Big, o cachorro assistente de Yovanka Foto: Arquivo pessoal Yovanka está desaparecida desde a quarta-feira, 3 Foto: Arquivo pessoal Rio - A Polícia Civil pede informações sobre o desaparecimento da turista boliviana Yovanka Ines Aranda Hoffmann, 55 anos. A última vez que ela foi vista foi na quarta-feira, 3, na trilha do Morro Dois Irmãos, no Vidigal, Zona Sul.

Amiga da advogada, Kelly Kelfis contou que foi lar temporário do cachorro Big durante os meses em que as restrições sanitárias foram mais rígidas. "Como ela foi deportada para o Uruguai por causa da pandemia, e o Big não pôde ir, ele ficou comigo. Ela voltou em dezembro de 2020 para pegar ele, foi para Barra de Guaratiba e depois veio pra minha casa. Depois ela foi para o hostel, onde foi vista pela última vez na trilha do Morro Dois Irmãos, no Vidigal", afirmou.

A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) investiga o caso. Os agentes buscam informações que ajudem a localizar a vítima. Caso tenha alguma informação sobre o paradeiro de Yovanka, ligue para 22020338 ou 25827129, ou entre em contato pelas redes sociais da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (@DDPA_RJ).