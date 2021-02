Coletiva do Centro de Operações do Rio (COR). Reginaldo Pimenta

Por Bernardo Costa

Publicado 12/02/2021 09:35 | Atualizado 12/02/2021 11:36

Rio - O Rio continua com todas as 33 regiões administrativas da cidade com alto risco de contágio para a covid-19. É a quarta semana consecutiva nesse patamar. A cidade registra, segundo dados divulgados na manhã desta sexta-feira, em entrevista coletiva no Centro de Operações, no Centro, um total de 194.497 casos confirmados da doença e 17.888 mortes. A taxa de letalidade no município está em 9,2%. Segundo a prefeitura, a fila por internação na cidade está zerada neste momento.

"As medidas de proteção à vida não mudam. Nós continuaremos exigindo, fiscalizando a capacidade de lotação dos estabelecimentos,horários de funcionamento e ampliação das regras de distanciamento em locais fechados. E essas ações serão intensificadas agora na semana do Carnaval", disse Márcio Garcia, superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria municipal de Saúde.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, apesar da classificação de alto risco, há regiões que poderiam ter evoluído para nível moderado.



"Porém, há dois fatores que fizeram com que a gente mantivesse o alto risco para todas as áreas e as medidas restritivas correspondentes: a chegada do Carnaval e a possibilidade de circulação de uma possível nova cepa de Manaus, da qual pouco se sabe ainda", disse Soranz.



O prefeito Eduardo Paes fez novo apelo à população para que não compre ingressos para eventos clandestinos de Carnaval:

"Estamos notificando vários eventos e vamos interditar outros tantos no momento em que estiverem ocorrendo. Portanto, não comprem ingressos para não terem que brigar depois no Procon ou na Justiça para reaver o dinheiro. Esperei quatro anos para poder entregar as chaves da cidade para o Rei Momo e, por ironia do destino, não poderei fazer isso neste ano. Dói no meu coração. Mas a causa é nobre: salvar vidas", disse o prefeito.

VACINAÇÃO

A campanha de vacinação prossegue nesta sexta-feira, com a imunização de pessoas com 85 anos, e neste sábado: todos acima de 85 anos que não puderam se vacinar ao longo da semana. A vacinação acontece nas clínicas da família e centros municipais de saúde, das 8h às 17h nesta sexta-feira, e das 8h às 12h aos sábados.



A vacinação também acontece nos postos de drive-thru da cidade, em que a pessoa não precisa sair do carro para ser vacinada. São 11 postos em funcionamento de segunda a sexta, das 8h às 15h. Aos sábados, o funcionamento é das 8h às 12h. Os postos da Uerj, do Parque Olímpico e do Planetário da Gávea só funcionam nos dias de semana.



RESTRIÇÃO NO CARNAVAL

Devido ao feriado de Carnaval e do ponto facultativo decretado pelo governo estadual, não haverá atendimento no drive-thru no campus Maracanã da Uerj nos dias 15 e 16 de fevereiro, quando está prevista a imunização de pessoas com 84 e 83 anos de idade . Na quarta-feira (17), a vacinação ocorrerá normalmente, das 9h às 15h, caso cheguem mais doses ao município do Rio.

O mesmo acontece na Policlinica Piquet Carneiro (PPC). Não haverá imunização nos dias 15 e 16 de fevereiro, sendo retomada normalmente na quarta-feira (17), das 10h às 13h. A PPC fica na Avenida Marechal Rondon 381, no bairro de São Francisco Xavier.

Até às 19h desta quinta-feira, haviam sido vacinados no Rio 224.389 pessoas, em 797 pontos de vacinação na cidade. No site 'Onde ser antedido' (prefeitura.rio/ondeseratendido) é possível consultar o posto de vacinação mais perto de casa.

CONFIRA OS PONTOS DE VACINAÇÃO DRIVE-THRU



Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

- Planetário da Gávea



Segunda a sexta-feira, das 9h às 15h



- Parque Olímpico (Barra da Tijuca)



Quarta a sexta-feira, das 9h às 15h



- Uerj (Maracanã)



Sábados, das 8h às 12h



- CMS Guilherme Manoel da Silveira (Bangu)

- CMS Belizário Penna (Campo Grande)

- Sambódromo (Santo Cristo)

- Engenhão (Engenho de Dentro)

- Cidade Universitária (Ilha do Fundão)

- UFRJ campus Praia Vermelha (Urca)

- Parque Madureira (Madureira)

- Policlínica Lincoln de Freitas Filho (Santa Cruz)

- Parque Olímpico (Barra da Tijuca)



QUEDA NOS ATENDIMENTOS



Além da fila zerada por internação, outro dado positivo divulgado nesta sexta-feira é a queda na procura por atendimento de casos de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave nas unidades de urgência e emergência do Rio.

Em janeiro, a média móvel de procura por atendimentos por dia esteve um pouco abaixo de 400 casos, e vem decaindo de forma contínua. Em abril do ano passado, a média móvel estava em cerca de 500 atendimentos por dia.



Segundo dados divulgados nesta manhã, o Rio tem 886 pessoas internadas e taxa de 73% de ocupação dos leitos operacionais. Os dados foram fechados no início da noite desta quinta-feira.