Rodoviária Novo Rio, que deve registrar nesta sexta-feira (12) o pico de movimentação de passageiros e ônibus Divulgação/ Rodoviária do Rio

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 11:20 | Atualizado 12/02/2021 13:39

Durante o período de Carnaval, o número de pessoas que vai sair e chegar no Rio de Janeiro deverá ser menor este ano. O movimento de passageiros no terminal rodoviário da cidade deve cair pela metade.

Segundo dados da Sem Parar, a redução no fluxo de veículos pelas estradas no município do Rio deve ficar em torno de 32% durante o feriado de Carnaval, comparando o movimento do mesmo período no ano passado. A projeção é feita a partir de estimativas dos últimos feriados que aconteceram durante a pandemia.



Ponte Rio-Niterói

No início de tarde desta sexta (12), a ponte registra lentidão no fluxo sentido Niterói da Grande Reta à descida do Vão Central, com o tempo estimado para travessia em cerca de 32 minutos. Em direção ao Rio, o trânsito segue com normalidade.

A Ecoponte estima a passagem de aproximadamente 277 mil veículos desde esta quinta-feira (11) até sábado (13) saindo do Rio em direção a Niterói e Região dos Lagos. Para a volta, 173 mil veículos seguirão no sentido Rio a partir da Quarta-Feira de Cinzas (17) e quinta (18).

No total, a companhia calcula um total de 1,8 milhão de veículos na Ponte Rio-Niterói, entre esta última quarta (10) e a próxima segunda após a semana de carnaval (22).

Engarrafamentos na cidade



No início desta manhã foi registrado pelo Centro de Operações do Rio diversos engarrafamentos pela cidade. Na linha vermelha, sentido Centro, houve lentidão na altura de Vigário Geral, Maré e Caju. Já na Avenida Brasil, foi registrado congestionamento na área próxima à Parada de Lucas.

Nesta tarde foi registrado lentidão na Taquara, na Estrada dos Bandeirantes, sentido Curicica.

Rodoviária do Rio tem menor movimentação registrada para o período

Segundo dados da Rodoviária do Rio, o número de passageiros de ônibus chegando e saindo da cidade durante o período de Carnaval este ano vai ser 50% menor comparado ao registro do mesmo período do ano passado.

Cerca de 122 mil passageiros vão sair da cidade e 116 mil devem chegar, totalizando um movimento de 239.300 passageiros atravessando a rodoviária. O número é uma queda histórica para o período de Carnaval, que já alcançou registros de até 800 mil passageiros. Os dados calculam o número de passageiros entre esta quinta (11) e segunda-feira (22).

Mais de 10 mil ônibus vão atender ao terminal nestes 12 dias. O pico de movimentação será nesta sexta-feira (12) com a saída de 610 e a chegada de 470 veículos.

As regiões mais procuradas no Rio por quem vai viajar neste feriado foram a Costa Verde e Serra Lagos. Fora do estado, o lugar mais procurado foi Juiz de Fora, em Minas Gerais.

Respeitando as regras sanitárias e orientações de distanciamento social, a Rodoviária do Rio também disponibilizou 60 pontos de álcool e gel espalhados pelo terminal, 4 desinfecções diárias em todos os pontos e um novo sistema de ar condicionado que promove uma melhor circulação do ar dentro dos ônibus de viagem.

A Rodoviária Novo Rio obteve o protocolo internacional Safe Travel, que atesta segurança nas medidas de prevenção ao coronavírus. Para estimular as viagens, as empresas de ônibus regulares realizaram ofertas de passagens, ainda disponíveis, que chegam a 80% do valor normal da tarifa.