Cristo Redentor passa por restauração em preparação ao aniversário de 90 anos Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Por Karen Rodrigues*

Publicado 12/02/2021 15:18 | Atualizado 12/02/2021 15:35

Rio - O Cristo Redentor, um dos Patrimônios da Humanidade, está passando por uma restauração e manutenção em preparação ao aniversário de 90 anos, que será celebrado no dia 12 de outubro deste ano. O trabalho é realizado por cerca de de 40 profissionais, dentre eles engenheiros estruturais, elétricos, de segurança, geólogos, arquitetos, mestres, técnicos em escaneamento 3D, alpinistas, pedreiros e escultores.

O "Projeto de Restauro Cristo 90" trata de um trabalho de conservação preventiva e do tratamento de danos e visa evitar a perda de materialidade e da forma original da escultura, além de prevenir o risco de acidentes. A arquiteta mestre em patrimônio Cristina Ventura, que integra a equipe multidisciplinar da obra, explicou ao DIA como será feito o trabalho.

"A restauração do Cristo Redentor visa criar uma leitura das patologias e de tudo que vem acontecendo com o Cristo ao longo desses 90 anos. Esse trabalho é um levantamento das patologias e dos agentes que colocam o Cristo Redentor em risco. Para isso, é como se a gente tivesse tirando um raio-x, com uma pesquisa laboratorial do comportamento dessa materialidade do Cristo", disse.

Cristina pontua que o Cristo Redentor tem duas estruturas, uma interna de concreto armado, com pilares contraventados, que dá resistência, e tem uma estrutura externa de argamassa armada, que dá forma. Além disso, o monumento ainda é revestido com pastilhas de pedra-sabão, que o protege de agentes externos como a maresia e a umidade.

Segundo a arquiteta, o Cristo Redentor foi construído a partir de um trabalho de aplicação de mosaico e a montagem foi feita por mulheres da paróquia na época. Cristina explica que elas montaram as pedras-sabão em tecido e depois aplicaram no monumento.

"Essa obra é muito audaciosa para a engenharia da época. A gente pode pensar nos dias de hoje também. Estamos a 700 metros de altura com uma construção de quase 40 metros, com uma envergadura e exposta a intempéries, ao vento e à chuva. Esse tratamento é um tratamento como um diagnóstico, para a gente entender como essa materialidade do cristo se comporta, quais são os agentes que colocam em risco essa matéria e, a partir dessa leitura, a gente cria uma metodologia de trabalho de proteção para dar longevidade ao monumento. Esse é o trabalho principal. Junto com isso a gente tem alguns restauros de parte de perda de revestimento".

De acordo com Cristina, o Cristo já passou por dois restauros no manto, um restauro na cabeça e um no dedo na mão direita. Ela explica que os restauros passam por um levantamento do que aconteceu e as partes soltas vão para um laboratório ser analisadas, tanto a parte do ferro, quanto a parte da argamassa. A partir desta análise, um relatório é encaminhado ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que fica ciente da restauração.

"Aqui a gente tem areia, cimento, ferro, tem uma casca de 7 centímetros a 12 centímetros de espessura, que é o que dá o formato. A estrutura do Cristo Redentor é uma estrutura com concreto armado e contraventado. O que dá o formato a ele é uma casca. As mãos do Cristo Redentor são maciças, elas foram feitas com uma forma que veio de Paris", disse Cristina.

A mestre em patrimônio ainda contou que o Cristo tinha, inicialmente, outros desenhos. "Antes ele tinha um globo e uma cruz do lado, mas chegaram à conclusão que o melhor formato era de braços abertos, pois remete a uma cruz quando visto de longe".

O prazo de finalização da primeira fase da obra de reparação está previsto para julho deste ano. Segundo informações da assessoria do Santuário Cristo Redentor, a manutenção está sendo feita por alpinistas fora do horário de expediente e, por isso, não está interferindo na visitação do público.

"A Igreja tem feito a sua parte com grande êxito, contando com o patrocínio da iniciativa privada, contratando o melhor corpo técnico, e deixará o monumento ao Cristo Redentor em perfeito estado de conservação para bem comemorarmos seus 90 anos. A gestão de risco patrimonial e a manutenção preventiva recorrente são marcas importantes de nosso zelo por esse grande símbolo nacional", afirmou Padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor.

*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes