Rio - Após flagrantes de vacinas de ar circularem na internet, enfermeiros enfatizam etapas da aplicação da vacina para tranquilizar idosos e parentes, nesta segunda-feira, no drive-thru de vacinação do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste. A atitude dos profissionais chamou a atenção de quem esteve no local para se imunizar.

"Eles estão sendo muito atenciosos e estão mostrando todo os passos. Depois de tudo que vimos, fica aquela sensação de incerteza, mas acho que temos que confiar nos profissionais de saúde. Aquilo é gesto de uma minoria", comenta animada a moradora de Jacarepaguá Aurenir Silva, de 84.

A idosa estava acompanhada da neta, Paula Martins, de 26, que registrou toda o momento de imunização para compartilhar com a família, mas também garantir que tudo está sendo feito corretamente. "Filmamos porque todos da família querem ver e para ficar de olho também", explicou a estudante.

A afilhada do Sr. Lauro Guimarães, de 84, Cláudia Livramento, de 56, também manteve a câmera do celular ligada para registrar o momento da vacina, mas disse não ter desconfiança no serviço prestado pelos profissionais de saúde. "Estão todos de parabéns, nada a reclamar. Só registramos para guardar de lembrança", disse.

Um dos flagrantes recentes de vacinas não sendo aplicadas aconteceu em Petrópolis, neste domingo, quando uma seringa cheia apenas com ar foi injetada em uma idosa de 94 anos. Imagens feitas pela família revelaram a ausência de líquido no tubo. Após o vídeo 'viralizar', a Prefeitura confirmou o erro da enfermeira e entrou em contato com a família da idosa, que retornou ao local para ser imunizada.

Desmistificar

Presente no polo de vacinação, na Barra da Tijuca, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, comentou os casos ocorridos como o de Petrópolis. "Há muita desconfiança ainda em relação a aplicação da vacina. Por isso é importante desmistificar essa aplicação. Sempre bom mostrar que está aspirando do vidro, aplicando o conteúdo de um ml naquele paciente", comentou.

Segundo nota enviada pela Secretaria Municipal de Saúde, até o momento só houve o registro de uma ocorrência na aplicação da dose em um paciente "que foi imediatamente resolvida".



"A SMS recomenda que, em caso de dúvida sobre a aplicação, os familiares questionem imediatamente os profissionais de saúde. Fotos e imagens estão totalmente liberadas no momento da aplicação da vacina", disse em nota.