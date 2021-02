Show do cantor Belo, no Parque União, na Maré, na Zona Norte Reprodução TV Globo

Publicado 15/02/2021 12:17 | Atualizado 15/02/2021 14:38

Rio - O cantor Belo será intimado para esclarecer informações à Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), depois de seu show no Ciep 326 Professor César Pernetta, no Parque União, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio. O evento aconteceu na madrugada de sexta-feira (15) para sábado (16) e atraiu milhares de pessoas, gerando aglomeração . A Polícia Civil informou que um inquérito foi instaurado para investigar a festa e que "todas as pessoas envolvidas serão ouvidas para esclarecimento dos fatos".

A Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) já havia esclarecido que não recebeu "qualquer pedido de liberação do pátio" do Ciep para a realização da festa e que "não autorizou nenhum evento de qualquer natureza dentro de suas unidades escolares".

Belo será intimado para esclarecer quem pagou o cachê de seu show. Em nota, a Polícia Civil declarou que "o Parque União é uma comunidade com forte atuação do tráfico de drogas, que atua coagindo e ameaçando moradores e estabelecimentos da região". A instituição afirmou ainda que "reitera seu compromisso de combater organizações criminosas".

Procurada, a assessoria do cantor se limitou a dizer que Belo firmou contrato com uma produtora e que “o local escolhido não cabe ao artista, que foi contratado para fazer o show e cumpriu com o que foi acordado”.

Confira a nota na íntegra:

“A Delegacia de Combate às Drogas (DCOD) instaurou inquérito para investigar o evento ocorrido no Ciep, localizado na comunidade Parque União, no Complexo da Maré.

Todas as pessoas envolvidas no evento em questão serão ouvidas para esclarecimento dos fatos, inclusive, o cantor será intimado para esclarecer quem pagou o cachê do show.

O Parque União é uma comunidade com forte atuação do tráfico de drogas, que atua coagindo e ameaçando moradores e estabelecimentos da região. A Polícia Civil reitera seu compromisso de combater organizações criminosas."