Rio de Janeiro

Posto de Saúde da Zona Norte do Rio registra alta procura por vacina contra Covid-19

A alta demanda fez com que as doses acabassem por cerca de 20 minutos, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. A pasta ainda afirma que 430 pessoas foram vacinadas nas duas primeiras horas de funcionamento do posto

Publicado 15/02/2021 17:35 | Atualizado há 2 horas