Publicado 18/02/2021 00:00

Durante a pandemia, o que não faltaram foram negócios se reinventando com a baixa de muitas atividades. Por outro lado, alguns segmentos tiveram crescimento, se tornaram fundamentais no mercado e oportunidade de carreira, como o Marketing Digital. O ramo levou a melhor em muitos aspectos por ter como pilar a utilização de meios virtuais na sua operação e vem aprofundando a transformação digital e dos hábitos da população.

De acordo com o estudo da EY-Parthenon, realizada com 300 PMEs (pequenas e médias empresas) brasileiras, quem entrou na crise mais digitalizado sofreu menos o seu impacto: 58% das empresas esperam utilizar mais canais de vendas on-line e 66% planejam expandir o marketing digital pós-pandemia.

De olho nas oportunidades do segmento, o morador de Jacarepaguá Bruno Victorino Barros, de 42 anos, decidiu investir em uma franquia de Marketing Digital há cinco meses, a Guia-se. Antes de ser franqueado da rede, a maior do país em agências digitais, Victorino era produtor de televisão, trabalhava numa grande emissora de TV e também com video marketing, como Microempreendedor Individual (MEI).

"Abri a empresa no meio da pandemia. Nos primeiros meses, arrumei a casa e agora estou captando mais clientes. Estou crescendo e hoje a marca representa para mim geração de negócios", revela o franqueado da unidade de Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio.

Em 2020, a Guia-se ampliou a sua atuação na região, no resto do país e no exterior, com um crescimento de cerca de 40%. Mas para quem ainda sofre para equilibrar as contas, a gestão do seu negócio e a forma como se comunica para melhorar os resultados num momento tão desafiador, o CEO da marca, José Rubens Oliva, que também é MBA em Gestão Estratégica de Negócios, Vendas e Marketing Digital pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e coordenador do comitê de Microfranquias da Associação Brasileira de Franchising (ABF), dá algumas dicas para que o jogo vire em 2021.

Espalhadas pela página, confiram as dez dicas do especialista:

VEJA COMO SUPERAR A PANDEMIA

1- Como você se preparou? "De fato, não teria como prever tamanha crise, mas se o seu negócio possui um fluxo de caixa organizado, se você conhece bem a sua empresa, estará preparado para qualquer instabilidade. Caso não tenha a mesma operação do passado, atue no presente, tenha o seu negócio na mão e veja o que pode organizar para gerar um fluxo de caixa mais previsível."

2- Como foi o trauma para você e para a sua empresa? "Analise como você reagiu ao impacto, qual foi o principal dia que você realmente sentiu o prejuízo. Uma dica é reunir uma boa equipe. Nessa hora, é mais do que essencial o apoio mútuo e a troca de ideias com os que estão ao seu lado no dia a dia."

3- Qual é o seu propósito? Qual é o seu time? "Você tem que ter um propósito que esteja acima do dinheiro, tem que realizar sonhos, tem que buscar um objetivo diferente, e tão importante quanto o propósito é o seu time. Não dá para separar as duas coisas. Se você tiver um propósito bom com uma equipe ruim, você não chega a lugar nenhum. E se contar com um time fantástico, mas um propósito ruim, você também não chega a lugar nenhum. As duas coisas têm que estar interligadas."

4- Busque oportunidades de crescimento. Onde você está agora? "Olhe para o mercado não como algo desabando, mas sim como um mercado que vai crescer e, a partir daí, busque oportunidades. Exemplo: se, por um lado, perder clientes, por outro, pode-se criar uma oportunidade de treinar os profissionais para atender a uma nova demanda de negócio."

5- Revise estratégias nas mídias sociais: "Se atentar às redes sociais, como Facebook, Instagram, Google e Youtube, e-mail marketing e loja virtual ou site, ou seja, ter uma estratégia de marketing digital. Se você não tem uma estratégia de marketing digital, é um ótimo momento para ter. Esses são os principais pontos para você começar a atuar. Não é necessário estar 100% em todos, apenas comece."

6- Investimento em marketing: "É muito importante que você possa manter ou aumentar o seu investimento em marketing. A demanda mudou, a gente não vai voltar ao panorama anterior, então precisamos nos adaptar, entender como isso vai acontecer e investir na divulgação da marca."

7- Espere sempre o melhor: "Não há nada que possa parar uma pessoa otimista. Agora, se não fizer nada, vai piorar. Então, precisamos esperar o melhor e agir como se as coisas acontecessem da melhor forma possível."

8- Não fique preso a modelos de negócio: "Não é porque o seu negócio nasceu com um formato, que ele vai precisar continuar assim. Costumo dizer que as pessoas cometem grandes enganos porque ao invés de mudarem de negócio, poderiam mudar o negócio. Então, se seu negócio está ruim agora, não precisa sair dele. Mude-o."

9- Compartilhar e aprender: "Estamos num momento em que os negócios mudaram e precisamos aprender e compartilhar experiências. E um fator interessante é que os modelos de prospecção também mudaram. Antes, era um modelo de venda e hoje é de colaboração, então, a partir do momento que você colabora com outras empresas, começa a ganhar um pouco de respeito e autoridade. Essa é a maneira de trabalhar. Compartilhar e aprender. Aprender e compartilhar."

10- O pior já passou: "Ficamos no olho do furacão. A situação ainda é difícil, mas não vai durar para sempre. Já há, por exemplo, um processo de vacinação em curso e começamos a respirar novos ares. O melhor meio de se passar por uma tempestade é continuar andando e sabendo que, mais à frente, ela terá um fim e vai passar, como outras crises já passaram. Então, prepare-se para o melhor."

