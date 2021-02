Coronavac Divulgação

Por Natasha Amaral

Publicado 17/02/2021 19:31

Rio - Os secretários estadual e municipal de Saúde do Rio, Carlos Alberto Chaves e Daniel Soranz , respectivamente, afirmaram, nesta quarta-feira, não ter previsão de quando novos lotes do imunizante contra a covid-19 devem chegar para dar continuidade ao calendário de vacinação na cidade do Rio.

"Só o Ministério da Saúde pode determinar. Eu sei que a expectativa da população é grande, mas a gente está esperando a comunicação oficial. Todo mundo sabe que quanto mais a gente vacinar antes, melhor, mas estamos esperando a comunicação oficial", disse Daniel Soranz.



Já o secretário estadual ressaltou que não pretende entregar a segunda dose para continuar com a vacinação na capital, sem que tenha uma notificação do Ministério da Saúde sobre a chegada de novos lotes. "Não vou distribuir a segunda dose se eu não tiver sequer nenhum oficial da chegada de novos imunizantes. A partir do dia 22 (de fevereiro), vamos distribuir a segunda dose e não vamos parar", disse Carlos Alberto Chaves.



Sem previsão da vacina, idosos dão com a cara na porta nos postos



Apesar da paralisação da aplicação do imunizante, idosos procuraram os postos de saúde nesta quarta-feira (17) e deram com a cara na porta. Pelo calendário original, seriam vacinadas as pessoas com 82 anos de idade.

"Eu fui no posto de saúde da Rua Desembargador Izidro e não tinha mais vacina. Eles não têm previsão e eu vou ter que ficar esperando até aparecer alguma coisa. Eu lamento muito, quanto mais rápido eu me vacinar, apesar de ainda ter que usar máscara, eu vou me sentir mais à vontade para sair de casa. Tá muito ruim ficar em casa esse tempo todo sem perspectiva de nada. A vacina é uma esperança", contou Marly Pinheiro, de 83 anos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a campanha foi interrompida para quem ainda não tomou nenhuma dose da vacina. No entanto, o cronograma de aplicação da segunda dose para quem foi vacinado há 28 dias começou nesta segunda-feira. Os grupos atendidos são os internos em institutos de longa permanência e funcionários da saúde, que receberam a coronavac no dia de São Sebastião.

A repescagem dos idosos com 80 anos ou mais, marcada para este sábado (20), também está suspensa.