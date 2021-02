Policiais da 60 (Campos Elíseos) realizaram prisão em Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 19:15

Rio - Policiais civis da 60ª DP (Campos Elíseos) e militares prenderam, nesta sexta-feira, dois homens e apreenderam um adolescente por envolvimento com tráfico de drogas e roubos de cargas na Baixada Fluminense. Um dos presos, de acordo com as investigações, é suspeito de ser o chefe de uma quadrilha de roubo de cargas em Campos Elíseos, no município de Duque de Caxias.

Os bandidos foram localizados durante uma ação na comunidade do Rasta. Eles estavam com uma arma carabina, uma pistola, grande quantidade de cocaína, crack e rádios transmissores. Segundo os agentes, o trio costumava se exibir em redes sociais usando drogas e portando armas.

Os criminosos foram encaminhados ao sistema prisional e ficarão à disposição da Justiça.