Marcelo Calero, Secretário de Governo e Integridade durante a ação na Lamsa. Reginaldo Pimenta

Por Lucas Cardoso

Publicado 21/02/2021 09:50 | Atualizado 21/02/2021 11:04

Rio - A prefeitura realiza na manhã deste domingo o inventário de bens da Lamsa, em edifício da ex-concessionária, que fica anexo ao pedágio da Linha Amarela, no Campinho. Parte do processo de encampação, a ação conta com a participação de quatro secretarias do município, CET Rio, Comlurb e da Guarda Municipal.

Prefeitura do Rio acessa prédio da Lamsa na Linha Amarela para encampação de bens. Três secretarias do município e um procurador participam da ação.



Crédito: Lucas Cardoso#ODia pic.twitter.com/42ObwBph4K — Jornal O Dia (@jornalodia) February 21, 2021 A ação começou às 7h50 da manhã, mas os agentes só conseguiram acesso ao edifício da Lamsa, às margens da Linha Amarela, por volta das 8h10, quando um funcionário da empresa permitiu o acesso dos secretários. O grupo deve fazer o levantamento dos bens da concessionária para prosseguir com tomada de posse.



Em entrevista dada neste sábado, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que a ex-concessionária não aceitou condição imposta pelo município para a manutenção do acordo. A pedida da prefeitura seria a redução do pedágio para R$ 3.



"A minha idéia é que a gente volte a licitar a linha amarela para uma empresa que cobre um valor justo. O valor ainda não está definido, mas será bem mais baixo", disse Paes, neste sábado, em reunião com subprefeitos e responsáveis por regiões administrativas, na Cidade das Artes.



A ação deste domingo é acompanhada pela secretária da Transportes, Marina Celidonio, de Conservação, Anna Laura, de Ordem Pública, Breno Carnevale e do secretário de Governo e Integridade, Marcelo Calero. Além deles, também estão presentes o procurador-geral do Munícipio Daniel Bucar e os presidentes da Comlurb e Cet-Rio. A ação começou às 7h50 da manhã, mas os agentes só conseguiram acesso ao edifício da Lamsa, às margens da Linha Amarela, por volta das 8h10, quando um funcionário da empresa permitiu o acesso dos secretários. O grupo deve fazer o levantamento dos bens da concessionária para prosseguir com tomada de posse.Em entrevista dada neste sábado, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que a ex-concessionária não aceitou condição imposta pelo município para a manutenção do acordo. A pedida da prefeitura seria a redução do pedágio para R$ 3."A minha idéia é que a gente volte a licitar a linha amarela para uma empresa que cobre um valor justo. O valor ainda não está definido, mas será bem mais baixo", disse Paes, neste sábado, em reunião com subprefeitos e responsáveis por regiões administrativas, na Cidade das Artes.A ação deste domingo é acompanhada pela secretária da Transportes, Marina Celidonio, de Conservação, Anna Laura, de Ordem Pública, Breno Carnevale e do secretário de Governo e Integridade, Marcelo Calero. Além deles, também estão presentes o procurador-geral do Munícipio Daniel Bucar e os presidentes da Comlurb e Cet-Rio.

Publicidade

Segundo informações da CET-Rio, a companhia deve assumir os serviços executados pela Lamsa até então, como assistência ao motorista, monitoramento e manutenção da via.