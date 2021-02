IPVA: 2ª parcela para final de placa zero vence nesta segunda-feira Imagem de internet

Por O Dia

Publicado 21/02/2021 09:49 | Atualizado 21/02/2021 09:50

Rio - Os proprietários de veículos com final de placa zero devem ficar atentos. O prazo para pagamento da segunda parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2021 vence nesta segunda-feira (22). O tributo pode ser pago por meio de boleto bancário que está disponível no portal do IPVA da Secretaria de Estado de Fazenda (www.fazenda.rj.gov.br/ipva) e no site do Banco Bradesco (www.bradesco.com.br). De acordo com o último número da placa, o cronograma de pagamento dessa segunda prestação vai até o dia 5 de março (veja o calendário completo abaixo).

Para obter o documento, é preciso informar o número do Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores). O pagamento da Guia de Regularização de Débitos (GRD) poderá ser realizado em qualquer agência bancária.



O IPVA é a segunda maior fonte de arrecadação tributária do Rio de Janeiro – no ano passado, rendeu cerca de R$ 2,7 bilhões para os cofres públicos – e de grande importância para a sustentação das políticas públicas estaduais. Os recursos podem ser usados para as mais diversas finalidades, incluindo investimentos em Saúde, Educação e Segurança e o pagamento dos salários do funcionalismo. O montante recebido por meio do imposto também é usado para reforçar os cofres dos municípios, que têm direito, por lei, à metade da arrecadação total do tributo.



Os preços de mercado dos veículos calculados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) são usados como base para se chegar ao valor do IPVA. A esses preços de mercado são aplicadas as alíquotas do imposto previstas em lei (4% para carros flex, 2% para motos e 1,5% para carros movidos a GNV).



Confira, abaixo, o calendário de vencimento do IPVA 2021 para veículos automotores usados.



PAGAMENTO EM 3 PARCELAS

Final de llaca 0: 2ª parcela - 22/fev/ 3ª parcela - 24/mar



Final de placa 1: 2ª parcela - 23/fev/ 3ª parcela - 25/mar



Final de placa 2: 2ª parcela - 24/fev/ 3ª parcela - 26/mar



Final de placa 3: 2ª parcela - 25/fev/ 3ª parcela - 29/mar



Final de placa 4: 2ª parcela - 26/fev/ 3ª parcela - 30/mar



Final de placa 5: 2ª parcela - 01/mar/ 3ª parcela - 05/abr



Final de placa 6: 2ª parcela - 02/mar/ 3ª parcela - 06/abr



Final de placa 7: 2ª parcela - 03/mar/ 3ª parcela - 07/abr



Final de placa 8: 2ª parcela - 04/mar/ 3ª parcela - 08/abr



Final de placa 9: 2ª parcela - 05/mar/ 3ª parcela - 09/abr