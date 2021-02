Plataforma de petróleo P-48, na Bacia de Campos, teve incêndio por volta das 16h. Divulgação/Sindipetro-NF

Publicado 21/02/2021

Rio - O Sindipetro-NF informou o episódio de um incêndio ocorrido na plataforma P-48, na Bacia de Campos, no Norte Fluminense, na tarde deste sábado (20). O alarme de incêndios tocou às 16h e, segundo relatos das pessoas a bordo, foram mais de 3 minutos até que o Geplat informasse no sistema de avisos da plataforma o ocorrido. Um trabalhador ficou ferido.

O acidente ocorreu próximo ao slop da embarcação, onde estava acontecendo corte e solda de um suporte de linha.

Segundo o Sindipetro-NF, um trabalhador se feriu com queimaduras no pescoço, ombros, braços e costas. O atendimento aeromédico chegou cerca de 2h depois do acidente, o trabalhador foi atendido por aproximadamente 25 minutos e, depois, desembarcado para atendimento em terra. Não houve vítimas fatais.

A brigada da plataforma levou cerca de uma hora e meia para abafar o incêndio e evitar que as chamas saíssem de controle.



O Sindipetro-NF vai solicitar participação na comissão de acidente e embarque na unidade e orientou aos trabalhadores para que uma reunião extraordinária da CIPA seja convocada, conforme previsto na Norma Regulamentadora.