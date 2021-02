IPVA: 2ª parcela para final de placa zero vence nesta segunda-feira Imagem de internet

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 09:14

Rio - O prazo para pagamento da segunda parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2021 vence nesta segunda-feira (22) para os motoristas com o final de placa 0. Nesta terça-feira será a vez dos veículos com o número final 1. O calendário de pagamento desta parcela seguirá nessa ordem até o dia 5 de março.

Já a terceira e última cota vence a partir do dia 24 de março.

Calendário de pagamento das cotas de 2021. Reprodução

Veja como pagar

As guias são emitidas pela internet. Será necessário ter em mãos o Renavam de seu veículo na hora de geras os seguintes boletos:

- A conta do IPVA, através do site do Bradesco. ( Clique aqui para acessar

- A taxa de licenciamento, para os que ainda não pagaram. ( Clique aqui para acessar

DPVAT



Neste ano não haverá Dpvat, o seguro obrigatória para as vítima de trânsito. De acordo com a Susep, o Dpvt tem recursos suficientes para operar normalmente em 2021.

