O secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, em reunião do Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19 Estefan Radovicz / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 13:39 | Atualizado 22/02/2021 13:40

Rio - Com o cronograma de primeira dose interrompido por falta de novas remessas de vacina, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, afirmou que os cariocas que já se vacinaram estão com a segunda dose garantida. Soranz reforçou que a segunda dose deve ser tomada no mesmo local que a primeira, para facilitar a logística. O secretário também orientou que as pessoas procurem a unidade de Saúde na parte da tarde, em que estão mais vazias.

"A segunda dose já está sendo aplicada. A gente intensifica essa vacinação durante essa semana e na próxima. Também estamos idosos em domicílio com a segunda dose, pessoas institucionalizadas e profissionais de Saúde", explicou após reunião do Comitê de Enfrentamento à covid-19 no Centro de Operações da Prefeitura do Rio, na Cidade Nova.



Publicidade

Durante a reunião, o Comitê decidiu manter as medidas restritivas em vigor para que o enfrentamento à covid-19 na cidade continue evoluindo positivamente.



"A avaliação do comitê é de que a gente tem uma queda sustentada do número de internações e também do número de óbitos na cidade do Rio de Janeiro. A gente já está na quarta semana de queda de óbito e internação. Mas, as medidas restritivas vão se manter. Não é o momento de relaxar. É muito importante que as pessoas continuem utilizando máscaras, evitem aglomerações e mantenham o distanciamento social", declarou Soranz.



Publicidade

O secretário disse que aguarda a chegada de novas remessas de doses da Coronavac, produzidas pelo Instituto Butantan, e a Astrazeneca, da Fiocruz, durante esta semana. A Prefeitura do Rio aguarda a chegada das vacinas para anunciar se vai guardar metade para a aplicação da segunda dose ou se vai aplicar todo o lote na população, o que foi autorizado pelo Ministério da Saúde, diante da expectativa de que cheguem mais imunizantes em breve.



Distribuição de vacinas pelo governo do estado sofre atraso

Publicidade



instabilidade no tempo atrasou o envio da remessa de segundas doses de vacinas para a Região Serrana do Rio. A Secretaria Estadual de Saúde pretendia concluir nesta segunda-feira a distribuição de 193,5 mil vacinas para 88 municípios. O helicóptero não obteve condições meteorológicas para se deslocar para a serra até o início da tarde de hoje. A Secretaria Estadual de Saúde ainda não informou os municípios afetados pelo mau tempo.

O secretário de Saúde Carlos Alberto Chaves disse que o transporte deve ser feito amanhã. "A logística está perfeita. Se o tempo melhorar, nós levamos. Mas, há previsão de instabilidade para esta tarde", disse o secretário estadual de Saúde, Carlos Alberto Chaves ao Bom Dia Rio, da TV Globo.



Publicidade

Três helicópteros decolaram do 12º Batalhão de Polícia Militar, em Niterói, para levar o imunizante aos municípios. Inicialmente, quatro aeronaves seriam destinadas à distribuição, mas uma delas foi deslocada para uma ação dos Bombeiros.



Na última sexta-feira, Rio de Janeiro, Niterói, Maricá e São Gonçalo retiraram os lotes. Desta vez, serão distribuídas 173.500 segundas doses do imunizante, além de outras 20 mil para utilização como primeira dose - que estavam armazenadas como reserva técnica.



Publicidade

O secretário disse que mais doses da Coronavac, produzidas pelo Instituto Butantan, podem chegar na terça-feira (23). Neste caso, as vacinas seriam distribuídas pelo Estado do Rio no dia seguinte. "É muito rápido", comentou Chaves.



Nova variante



Publicidade

Foram confirmados cinco casos de pessoas no estado do Rio contaminadas com as novas variantes do coronavírus, sendo um com a mutação britânica (VOC 202012/01, linhagem B.1.1.7), e os outros quatro com a variante de Manaus (Variante P.1, linhagem B.1.1.28). Dois pacientes registrados com a cepa brasileira foram a óbito, sendo um morador de Belford Roxo e outro paciente oriundo de Manaus. A SES reforça que, em ambos os casos, não é possível afirmar que houve agravamento dos quadros devido à mutação do vírus.



As outras duas pessoas contaminadas pela variante brasileira são moradoras da capital, já se recuperaram e tiveram sintomas leves. Estudos apontam que a variante brasileira do coronavírus tem maior capacidade de transmissão, mas a letalidade não difere da linhagem inicial. A SES reforça a necessidade de que sejam intensificadas as medidas de prevenção de contágio: uso de máscaras, higienização das mãos e distanciamento social.