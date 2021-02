Deputado federal Sargento Gurgel, presidente do PSL-RJ Divulgação

Publicado 22/02/2021 14:20 | Atualizado 22/02/2021 14:21

Rio - O deputado federal Sargento Gurgel, presidente do PSL-RJ e coordenador da bancada do Rio de Janeiro no Congresso Nacional, cobrou do governador em exercício, Cláudio Castro (PSC), o cumprimento de ações para melhorar as condições de trabalho e assistência aos militares estaduais da ativa, inativos e pensionistas.

O parlamentar respondeu a um vídeo postado pelo governador em uma rede social, no qual Castro lamentou as mortes de dois policiais militares no fim de semana - cabo José Ricardo de Castro Luna e soldado Wilian da Conceição Fabrício Silva.

"Quero ver essa tristeza se tornar verdade quando der o mínimo de dignidade aos policiais e bombeiros", escreveu Gurgel nos comentários da postagem de Cláudio Castro.

Em seguida, o deputado cobrou pela escala que respeite as 40 horas semanais máximas; regulamento justo; blindagem de viaturas; aumento no "vergonhoso" auxílio transporte, que hoje são "irrisórios" R$ 100; tratamento digno aos inativos e pensionistas.