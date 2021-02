Alguns equipamentos chegam a valer R$ 60.000,00 Divulgação

Rio - Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) e Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), estouraram, nesta segunda-feira, uma empresa no bairro da Várzea, em Teresópolis, na Região Serrana, que vendia mais de R$ 500 mil em equipamentos furtados.

De acordo com as investigações, os produtos apreendidos e recuperados são de propriedade das empresas Huawei, Oi, Tim e Vivo, específicos para a transmissão de dados de internet. Os equipamentos foram encontrados na sede de uma empresa de revenda de produtos tecnológicos que funcionava em um shopping em Teresópolis.

Segundo a Polícia Civil, alguns equipamentos chegam a valer R$ 60.000,00 e são utilizados para aumentar a potência de transmissão de dados de fibra ótica.

No fim da ação, dois empresários, que não tiveram o nome divulgado, foram conduzidos para as delegacias especializadas que participaram da apreensão e, após prestarem depoimentos, irão responder pelo delito de receptação qualificada com pena de reclusão, de três a oito anos, e multa.