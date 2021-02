Painel Coronavírus do RIo de Janeiro informa mais de 800 novos casos registrados nas últimas 24 horas Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 17:53

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta segunda-feira (22), 572.866 confirmados e 32.256 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 859 novos casos e 83 mortes. Entre os casos confirmados, 537.659 pacientes se recuperaram da doença.

De acordo com a pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 é de 61,3%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 41,5%.

Publicidade

Cariocas receberão a segunda dose da vacina contra a covid-19

Com o cronograma de primeira dose interrompido por falta de novas remessas de vacina, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, afirmou que os cariocas que já se vacinaram estão com a segunda dose garantida. Soranz reforçou que a segunda dose deve ser tomada no mesmo local que a primeira, para facilitar a logística. O secretário também orientou que as pessoas procurem a unidade de Saúde na parte da tarde, em que estão mais vazias.

Publicidade

"A segunda dose já está sendo aplicada. A gente intensifica essa vacinação durante essa semana e na próxima. Também estamos idosos em domicílio com a segunda dose, pessoas institucionalizadas e profissionais de Saúde", explicou após reunião do Comitê de Enfrentamento à covid-19 no Centro de Operações da Prefeitura do Rio, na Cidade Nova.

Durante a reunião, o Comitê decidiu manter as medidas restritivas em vigor para que o enfrentamento à covid-19 na cidade continue evoluindo positivamente.

Publicidade

"A avaliação do comitê é de que a gente tem uma queda sustentada do número de internações e também do número de óbitos na cidade do Rio de Janeiro. A gente já está na quarta semana de queda de óbito e internação. Mas, as medidas restritivas vão se manter. Não é o momento de relaxar. É muito importante que as pessoas continuem utilizando máscaras, evitem aglomerações e mantenham o distanciamento social", declarou Soranz.

O secretário disse que aguarda a chegada de novas remessas de doses da Coronavac, produzidas pelo Instituto Butantan, e a Astrazeneca, da Fiocruz, durante esta semana. A Prefeitura do Rio aguarda a chegada das vacinas para anunciar se vai guardar metade para a aplicação da segunda dose ou se vai aplicar todo o lote na população, o que foi autorizado pelo Ministério da Saúde, diante da expectativa de que cheguem mais imunizantes em breve.