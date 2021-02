Por O Dia

Publicado 22/02/2021 21:17

Rio - A Secretaria Municipal de Educação (SME) lançou, nesta terça-feira, a plataforma de ensino remoto da rede municipal de ensino. O aplicativo Rioeduca em Casa vai ajudar professores e alunos a acessar os conteúdos online de educação. Além disso, vai dar acesso a ferramenta "Google Sala de Aula", que tem o objetivo de melhorar a integração entre professores e alunos. A navegação pelo aplicativo é paga pela Secretaria e, por isso, os alunos não terão que gastar o pacote de internet. Cerca de 650 mil estudantes serão impactados pelo uso do aplicativo.

Por causa do aplicativo, alunos poderão assistir aulas por meio de videoconferências ou gravadas pelos professores. Os docentes poderão acompanhar a participação de cada aluno nas aulas e o seu desenvolvimento. Os estudantes poderão tirar dúvidas pelo chato, fazer uploads e downloads de arquivos, além de visualizar PDFs e receber trabalhos corrigidos à distância.



O aplicativo está disponível na Play Store para Android (versão 5.1 ou superior) e, em breve, também estará na App Store para iOS (versão 10.0 ou superior).

Confira o passo a passo



Para acessar o aplicativo, o usuário precisa baixá-lo na PlayStore e fazer o login.- Professor: seu login é seu e-mail institucional Rioeduca. Por exemplo: [email protected] Sua senha é a mesma do e-mail. Caso tenha dificuldades em acessar seu e-mail, o canal de suporte é o Helpdesk da própria SME.- Estudante: seu login é o seu e-mail, composto pelo número da sua matrícula com 13 dígitos, seguido de “@alunocarioca.rio”. Por exemplo: [email protected] Já sua senha é a palavra “rio” seguida da sua data de nascimento no seguinte formato DD/MM/AAAA, com as barras. Por exemplo: rio01/01/2010. Caso precise de alguma informação relacionada ao número da sua matrícula ou outro tipo de suporte entre em contato com sua Unidade Escolar ou com a Central 1746.Se o usuário autorizar a configuração de uma conexão de rede privada virtual (VPN) basta clicar em “ok” na mensagem que aparecer quando ele se logar no aplicativo. A navegação não gera consumo do pacote de internet do usuário - a SME irá patrocinar os dados para os alunos, como já sinalizado acima. Mas é importante destacar que somente para realizar o download ou se logar o usuário utilizará seu pacote de dados, mas, uma vez dentro do Rioeduca em Casa, todo acesso será gratuito.