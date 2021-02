Passageiros desistem de BRT e 'pegam' caminhão cegonha Reprodução/ WhatsApp O DIA

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 09:48 | Atualizado 23/02/2021 10:21

Rio - Em mais um episódio de transtorno para os usuários do transporte público do Rio, na noite de segunda-feira os passageiros desistiram de esperar o ônibus do BRT para voltar pra casa na estação Salvador Allende, no Recreio, Zona Oeste do Rio. Dezenas de pessoas embarcaram em um caminhão-cegonha para tentar voltar para casa.

Passageiros se cansam de esperar por BRT e pegam carona em caminhão-cegonha no Recreio

Crédito: WhatsApp O DIA.



Leia: https://t.co/4j5wuHT87E pic.twitter.com/9CJdaLLhC4 — Jornal O Dia (@jornalodia) February 23, 2021

Segundo passageiros, a espera na estação lotada chegou a duas horas. Na manhã desta terça-feira, houve mais problemas. Um ônibus quebrou na estação Mato Alto por volta de 7h20 e provocou uma longa fila para embarque.

O BRT informou que um articulado apresentou problemas técnicos por volta das 20h de segunda-feira e atribuiu os problemas de veículos às condições precárias das pistas nos corredores Transoeste e Transcarioca. O consórcio acrescentou que em casos de quebra de veículos, um outro articulado é enviado ao local para fazer o transbordo e garantir o complemento da viagem dos passageiros, fato que ocorreu na noite de segunda-feira e na manhã desta terça.

Confira a nota completa:

"O BRT Rio segue trabalhando com toda a sua capacidade operacional. No entanto, as condições precárias das pistas, principalmente nos corredores Transoeste e Transcarioca, causam prejuízos à operação e eventuais transtornos aos passageiros. Buracos, desníveis e depressões afetam diretamente a manutenção dos articulados. Veículos que deveriam durar 20 anos, duram apenas cinco, no Rio.



Em casos de quebra de veículos, um outro articulado é enviado ao local para fazer o transbordo e garantir o complemento da viagem dos passageiros, fato que ocorreu na noite de segunda-feira e na manhã desta terça."