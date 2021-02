Caminhão do Programa Nacional de Imunização chega ao Galeão, nesta terça, para levar doses da vacina Oxford/AstraZeneca para a Fiocruz Reginaldo Pimenta

Por Bernardo Costa

Publicado 23/02/2021 10:37 | Atualizado 23/02/2021 14:36

RIO - Das duas milhões de doses da vacina Oxford/AstraZeneca que chegaram nesta terça-feira ao Brasil, cerca de 186 mil serão destinadas ao Estado do Rio, segundo informações do secretário de Estado de Saúde do Rio, Carlos Alberto Chaves. O número corresponde a 9,3% do total do lote de imunizantes, que foram produzidos no Instituto Serum, da Índia, e estão prontos para a aplicação. As vacinas foram entregues ao Instituto Bio-Manguinhos, da Fiocruz, no início da tarde.

Segundo Chaves, as doses serão distribuídas integralmente a todos os municípios do Rio de Janeiro, que irão decidir se aplicam todas as vacinas em primeira dose ou se guardam parte para a aplicação em uma segunda etapa.



Publicidade

"Vamos cumprir a nova orientação do PNI (Programa Nacional de Imunização). Anteriormente, nós seguramos a segunda dose porque era norma do PNI. Agora que o governo pediu para liberar geral, estamos cumprindo a nova determinação. Vamos entregar todas as doses e os municípios vão definir se aplicam todas de uma vez ou se guardam para uma segunda aplicação", explica Carlos Alberto Chaves.



Segundo Chaves, as 186 mil novas doses serão distribuídas "automaticamente" assim que forem liberadas pelo Ministério da Saúde para o Rio de Janeiro, após etiquetagem e análises pelo Instituto Bio-Manguinhos, da Fiocruz, processo que deve ser concluído na madrugada desta quarta-feira.



Publicidade

"Após as doses serem levadas pela Polícia Federal para o CGA (Coordenação Geral de Armazenamento), em Niterói, vamos preparar as quantidades para cada município de acordo com o índice populacional, o que leva um dia e, no dia seguinte, as doses estarão sendo entregues", afirma Chaves.



De acordo com o secretário, ainda não há a confirmação da entrega de novas doses da CoronaVac nesta semana para o Estado do Rio:



Publicidade

"Sobre isso ainda não fui informado".



O secretário retornou para a cidade do Rio nesta manhã, após participar da distribuição para os municípios, que teve início ontem, do lote de 173.500 doses de CoronaVac destinadas à aplicação nas pessoas que receberam a primeira dose do imunizante. Chaves esteve em Miracema, Itaperuna e Campos dos Goytacazes.



Publicidade

"Completamos a missão. Todas as doses foram entregues", diz Chaves, acrescentando que a Região Serrana irá receber os imunizantes nesta terça-feira, pois o mau tempo impediu a entrega na segunda-feira.

Segundo a assessoria de Secretaria de Estado de Saúde (SES), a pasta aguarda notificação oficial do Ministério da Saúde sobre os públicos-alvos dessa nova remessa da vacina Oxford/AstraZeneca. As doses chegaram à Base Aérea do Galeão, no Aeroporto Internacional do Rio, às 11h18 desta terça-feira.

Publicidade

NOVA ORIENTAÇÃO

Na última sexta-feira, em reunião com os prefeitos, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, orientou que as próximas vacinas a serem distribuídas pelo PNI devem ser usadas em primeira dose, sem necessidade de armazenamento da metade enviada a cada cidade para aplicação em segunda etapa.

Publicidade

A nova orientação, segundo o ministro, está baseada na garantia da distribuição de mais doses aos estados e municípios. Até o momento, as únicas vacinas que estão sendo distribuídas no país são a CoronaVac e a Oxford/AstraZeneca, que necessitam de duas aplicações para total eficácia.