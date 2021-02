Mais doses de vacinas contra a COVID-19 foram entregues para o estado do Rio, que irá realizar a distribuição a todos os municípios Reprodução

Publicado 24/02/2021 13:09 | Atualizado 24/02/2021 14:21

Rio - O estado do Rio de Janeiro tem previsão de receber 314.800 doses de vacina para dar continuidade à campanha de vacinação contra a Covid-19. Foi determinado que 196 mil doses da AstraZeneca/Oxford e 118,8 mil unidades da CoronaVac fossem entregues ao estado fluminense. O Ministério da Saúde enviou nesta terça (23) um comunicado informando o quantitativo a ser destinado.



Na manhã desta quarta (24), as 196 mil doses de vacina Oxford/AstraZeneca forma entregues na Coordenação Geral de Armazenamento (CGA) do estado, em Niterói. Ainda não há data prevista para o envio dos lotes da CoronaVac.



A Secretaria do Estado de Saúde informou que as 196 mil doses da vacina Oxford/AstraZeneca serão para uso imediato, pois a segunda dose pode ser aplicada com intervalo de três meses. Segundo o MS, haverá tempo hábil para a chegada de mais lotes da vacina e conclusão do esquema vacinal.



Em relação a Coronavac, a recomendação é que a distribuição da CoronaVac deve continuar a ser organizada de modo que a segunda dose seja reservada. Serão 20 mil unidades reservadas para a segunda dose do lote, já enviado aos municípios entre os dias 19 e 23 de fevereiro.



As 98.800 mil doses restantes da CoronaVac restantes serão entregues em duas etapas, metade para primeira dose e a outra metade para segunda dose. O intervalo entre a aplicação das doses deve ser de 21 a 28 dias.

Na capital, vacinação começa nesta quinta

Com a chegada do novo lote, o calendário seguirá esta ordem:



Quinta-feira (25): 82 anos;

Sexta (26): 81 anos;

Sábado (27) 80 anos;

A previsão de aplicação da primeira dose do imunizante para idosos vai até sábado (27). Ainda não há data confirmada para a continuidade da campanha nos dias seguintes. Até o momento, apenas pessoas com 80 anos ou mais serão vacinadas. O prefeito Eduardo Paes ressaltou que um novo calendário será divulgado conforme a chegada de novos lotes.