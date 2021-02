Articulado pegou fogo entre as estações Magarça e Mato Alto, na Zona Oeste Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 16:57

Rio - Um ônibus do consórcio BRT pegou fogo entre as estações Magarça e Mato Alto, sentido Alvorada, na altura de Guaratiba, na Zona Oeste, na tarde desta quarta-feira e causou bloqueios na Avenida Dom João VI. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada ás 16h para controlar o fogo. Ainda não há informações de feridos. Agentes continuam no local.

Procurado pelo DIA, o BRT informou que o ônibus não estava operando na hora do incidente e que a causa do incêndio será determinada pela perícia.

*Matéria em atualização