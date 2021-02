Geral - Chegada de vacina contra Covid-19, As doses chegaram a Base Aerea do Galeao, no Aeroporto Internacional do Rio, as 11h18 desta terça-feira, na Ilha do Governador, zona norte do Rio. Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 09:19 | Atualizado 25/02/2021 09:48

Rio - O município do Rio retomou parcialmente a vacinação contra a Covid-19 em idosos nesta quinta-feira . Pessoas entre 82 e 80 anos serão atendidas até o próximo sábado. O Secretário Estadual de Saúde, Carlos Alberto Chaves, não entrou em detalhes, mas afirmou que mais imunizantes irão chegar. A campanha estava suspensa desde o dia 17 de fevereiro, por falta de doses.

"Iremos receber mais vacinas além dessas que já estão sendo distribuídas hoje. Ainda não sei a quantidade que vamos receber, mas a logística está pronta para distribuí-las assim que chegarem. As quatro primeiras cidades vão receber por via terrestre e as demais por aeronaves", contou Carlos Alberto Chaves.



A prefeitura do Rio anunciou o retorno da imunização após o repasse de 105 mil doses (84 mil da OxFord/AstraZeneca e 21 mil da CoronaVac). Vale destacar que a vacina distribuída hoje foi a de Oxford. Ainda não há data prevista para o envio dos lotes da CoronaVac.



Essa quantidade no total é suficiente para atender o público entre 82 e 80 anos, estimado em 100 mil cariocas.

Distribuição das vacinas

Na quarta-feira, Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo e Maricá foram os primeiros a retirar na CGA os novos lotes do imunizante. Para os outros 88 municípios, a entrega aconteceu nesta quinta através de duas aeronaves.

Número de doses para o Estado do Rio

O estado do Rio de Janeiro recebeu 314.800 doses de vacina para dar continuidade à campanha de vacinação contra a Covid-19. Foi determinado que 196 mil doses da AstraZeneca/Oxford e 118,8 mil unidades da CoronaVac fossem entregues ao estado fluminense.

A Secretaria do Estado de Saúde informou que as 196 mil doses da vacina Oxford/AstraZeneca serão para uso imediato, pois a segunda dose pode ser aplicada com intervalo de três meses. Segundo o MS, haverá tempo hábil para a chegada de mais lotes da vacina e conclusão do esquema vacinal.



Em relação a Coronavac, a recomendação é que a distribuição da CoronaVac deve continuar a ser organizada de modo que a segunda dose seja reservada. Serão 20 mil unidades reservadas para a segunda dose do lote, já enviado aos municípios entre os dias 19 e 23 de fevereiro.



As 98.800 mil doses restantes da CoronaVac restantes serão entregues em duas etapas, metade para primeira dose e a outra metade para segunda dose. O intervalo entre a aplicação das doses deve ser de 21 a 28 dias.