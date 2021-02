Homem usa farda da PM e é preso por falsidade ideológica WhatsApp O DIA

Publicado 25/02/2021 10:41

Rio - Um homem foi preso, na tarde de quarta-feira, por falsidade ideológica, em Bangu, na Zona Oeste. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 14º BPM (Bangu) estavam em patrulhamento pela Rua Francisco Real e ao abordarem o suspeito no veículo, ele estava usando uma farda da corporação com a identificação de um outro policial.

Ainda segundo a polícia, os policiais solicitaram que o homem mostrasse sua identificação e ele confessou que não tinha. Ele foi encaminhado para a 34ª DP (Bangu).

A farda completa da Polícia Militar, munições, algemas, um cinto de guarnição foram apreendidos. O carro também foi levado.