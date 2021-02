Polícia Civil prende dois traficantes em São João de Meriti Reprodução de vídeo / Divulgação / Polícia Civil

Publicado 25/02/2021 12:53

Rio - A Polícia Civiu prendeu dois traficantes, na quarta-feira, na comunidade do Morro do Amor, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense do Rio. Segundo a especializada, os homens tentaram fugir, mas acabaram presos.



Na ação, policiais da Delegacia Especializada em Armas, Munição e Explosivos (Desarme) apreenderam duas mochilas com drogas prontas para venda. Além disso, uma prensa hidráulica para compactar as drogas e material para endolação também foram apreendidos. Frascos de lança-perfume "luminosos" também foram encontrados.

A dupla foi encontrada após investigações do setor de inteligência da delegacia, que investiga a atuação de narcotraficantes da região.